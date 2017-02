Friskmeldt Tarjei Bø overrasket treneren

Han har slitt og slitt med sykdom hele denne sesongene. Derfor var nervene i helspenn foran sesongens første skitur med startnummer på for Tarjei Bø.

Det gikk bra. Han har gått fra sykesengen til å være en het kandidat til en plass i VM-troppen på 14 dager.

Overrrasket Kristiansen

Tarjei Bø fikk to strafferunder på sprinten i IBU-cupen i skiskyting fredag. Han ble nummer seks og gikk seg trolig inn i VM-troppen med det.

Lagkompis Fredrik Gjesbakk ble nummer to bak russeren Aleksej Volkov. Gjesbakk var 21 sekunder foran Bø etter feilfri jobb på standplass.

– Det var en bra sesongåpning. Kanskje noe bedre enn jeg hadde sett for meg. Så tar vi trenerne en prat - trolig etter jaktstarten lørdag, sier landslagstrener Egil Kristiansen til NTB.

Selv om han hadde en nordmann foran seg, så fikk Tarjei Bø et meget tydelig svar på at langrennsformen ikke er så veldig langt unna. Han hadde den tredje beste langrennstiden og ville ha ligget an til seier i løpet dersom han hadde skutt feilfritt.

Derfor kan ikke Kristiansens uttalelser tolkes andre stedet enn at det kan høres ut som Bø langt på vei gikk seg inn i VM-troppen fredag.

Vil gå fortere etter hvert

Da Aftenposten snakket med Bø sist lørdag var han klar på at det han ville vise i sporet denne helgen ikke ville være hans maksfart.

– Jeg vet jo at man hever seg ganske mye etter de første løpene. Hvis ting fungerer nå, så vet jeg vil gå fortere på ski i VM, sa han den gangen.

Sesongen til Bø har så langt vært preget av sykdom. Stryningen har ikke gått i verdenscupen i vinter.

Derfor var det aller viktigst for ham å få en bekreftelse på at langrennsformen er veldig bra. Han forteller at skytingen har gått svært bra i sykdommen. I lange perioder har han ikke kunnet trene på annet enn skyteteknikk.

Siste sjanse

Rennene i Slovakia var Bøs siste sjanse til å sikre VM-plass.

28-åringen gikk godt i sporet, og det er fortsatt mulig at han får plass i troppen. VM i Hochfilzen innledes med blandet stafett 9. februar.

Landslagsledelsen har understreket at det ikke blir aktuelt å sende Bø til Hochfilzen dersom han ikke har vist form i rennsammenheng i forkant.