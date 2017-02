Hegle Svendsen kollapset i målområdet etter målgang

Johannes Thingnes Bø var kun syv tideler fra gullet på VM-sprinten i Hochfilzen lørdag. Men etter rennet fikk norske skiskytterfans viktigere ting å bekymre seg for.

Emil Hegle Svendsen lå urørlig i målområdet etter sitt renn. Arrangørens medisinske team kom raskt på stedet, i tillegg kom det norske landslagets lege etter hvert til unnsetning,

– Hva er det som skjer? Dette liker vi ikke å se, sa NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith.

– Overraskende

Ifølge Siegfried Maze, landslagets skytetrener, kollapset Hegle Svendsen. Landslagsledelsen har imidlertid ikke informert noe videre om årsaken til Svendsens illebefinnende.

Svendsen lå på bakken i ti minutter. Til slutt klarte han å reise seg. Han ble eskortert vekk av medisinsk personell.

Litt senere viste NRK bilder av at Svendsen gikk for egen maskin.

Hegle Svendsen skjøt to bom og ble nummer 36 i lørdagens øvelse.

– Emil fikk det veldig tøft på sisterunden. Det var overraskende, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Bjørndalens teori

Lagkamerat Ole Einar Bjørndalen kom raskt bort for å støtte Svendsen. Bjørndalen forteller til NRK at det var ubehagelig å se lagkameraten lide på snøen. Veteranen forteller imidlertid at situasjonen nå er udramatisk.

- Jeg snakket så vidt med han. Han har kommet til hektene, sier Bjørndalen.

Han har en teori om hva som kan ha godt galt.

– Det er veldig varmt nå, så jeg regner med at han gikk vesketom.

Allerede søndag er det klart for jaktstart. Det er uklart om hvorvidt Hegle Svendsen vil kunne gå.