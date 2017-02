NRK-ekspert: - Krise for norsk skiskyting

Det ble en grå norsk dag i Hochfilzen, der det norske skiskytterlaget skuffet med en 8.plass på lørdagens stafett - nesten to og et halvt minutt bak Russland.

Anton Shipulin gikk inn til russisk gull, fem sekunder foran Frankrike og ankermann Martin Fourcade. Dominik Landertinger sikret outsider Østerrike en fin bronsemedalje.

– Dette er egentlig krise for norsk skiskyting, mente NRK-ekspert Ola Lunde etter løpet.

Flere av nordmennene hintet om dårlige ski, men Lunde kjøpte ikke den forklaringen.

– Dette skyldes ikke bare dårlige ski, sa Lunde.

Resultatet er det dårligste for et norsk herrelag i en VM-stafett siden 1993.

– Våknet halvveis

Forventingene til regjerende verdensmester Norge var store, der spørsmålene på forhånd var rettet mot hvor klar Johannes Thingnes Bø var for ankeretappen. Det svaret fikk vi aldri, for da 23-åringen gikk ut til sin første ankeretappe for Norge, var medaljehåpet for lengst ute.

– Planen var klar da jeg kom inn på stående skyting, men da jeg stilte meg opp, forsvant det. Da jeg våknet halvveis, var det for sent, sier Bø til NRK om sin tredje etappe. Etappen som begravde alt håp.

Halvveis i tredje etappe drømte Norge fortsatt om medalje i Hochfilzen. Tarjei Bøe hadde spist opp litt av det dårlige utgangspunktet Ole Einar Bjørndalen og Emil Hegle Svendsen hadde gitt Norge og hadde akkurat banket inn fullt hus på liggende skyting. Da Bø suste inn på standplass, forsvant den russiske ryggen til Ivan Babikov ut etter en perfekt serie. Med tre norske ekstraskudd og en strafferunde, var det ikke mer håp igjen.

– Hadde ikke noe valg

- Det var masse bra, men når jeg sprekker sånn, blir det katastrofalt, sier Bø selvkritisk.

– Var det for hardt å ta igjen teten?

– Jeg hadde jo ikke noe valg, men andre runde var tøff. Sånt skjer, men det er kjedelig når man går på lag, sier Bø.

Bø var derimot ikke alene om å skuffe på en sjeldent svak norsk stafett. Til tross for bare én bom, tapte Hegle Svendsen 13 sekunder i sporet og viste få tegn til VM-form. Det var dårlig nytt for et norsk lag som allerede lå halvminuttet bak etter Bjørndalens førsteetappe. To ekstraskudd på stående skyting var en ting, men 43-åringen gikk langt i å antyde at skivalget var dårlig.

– Noe vi ikke fikk med oss

- Jeg måtte jobbe hardt for å holde følge, det var rett og slett ingen god opplevelse. Første runde hadde jeg gode ski, sier han.

– Skiene tapte seg underveis?

– Fra toppen og ned inn til veksling taper jeg ti sekunder. Det er ganske mye, sier Bjørndalene.

– De sa i hvert fall at de ikke var fornøyd. Det skjedde noe med snøen rett før start, som vi ikke fikk med oss, forteller Bjørndalen.