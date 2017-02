Norsk fiasko i historisk tysk triumf: - Et VM preget av usikkerhet

Fellesstarten markerer enden på VM i skiskyting. De norske jentene klarte ikke å hevde seg i mesterskapets siste distanse. Dermed drar de hjem uten en eneste medalje på kvinnesiden.

Duellen om seieren sto istedenfor mellom VM-dronningen Laura Dahlmeier og overraskelsen Susan Dunklee fra USA. Den tyske 23-åringen rykket fra noen hundre meter fra mål, og avgjorde dermed fellesstarten til sin fordel.

Det var hennes femte gull i mesterskapet. Å vinne så mange gull i ett og samme VM, det har ingen gjort før henne.

– Hun er en skiskytter verden ikke har sett maken til, kommenterte NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith.

– Jeg er imponert over Laura som er så suveren, sier Tiril Eckhoff.

– Skikkelig dårlig skyteform

Susan Dunklee tok sølvet, mens finske Kaisa Mäkäräinen tok bronsemedaljen.

Tiril Eckhoff havnet på en tolvteplass, et drøyt minutt bak vinneren.

– Jeg prøvde så godt jeg kunne. Siden det var siste dagen tenkte jeg at jeg skulle vise meg frem. Det var første og siste serie som gikk bra, i midten tenker jeg litt for mye. Jeg er i skikkelig dårlig skyteform, sier Tiril Eckhoff til NRK.

Men hun er klar på at nå - nå er det OL som gjelder.

– Jeg skal ikke grave meg mer ned nå. Nå er det OL som gjelder. Jeg tar med meg at dette er mitt beste løp i mesterskapet. Nå må jeg hjem og trene og trene og trene, sier Eckhoff.

Preget av usikkerhet

Marte Olsbu endte på en 29. plass.

– Jeg hadde håpet at vi skulle få en som er godt innenfor topp ti. Vi er ikke gode nok. Tiril så solid ut, gikk fort på ski, så gikk det litt dårlig, sier landslagstrener Stian Eckhoff.

Han sier at det har vært et trått mesterskap for kvinnenes del.

– Det har vært et VM litt preget av usikkerhet, vi kom skeivt ut og har gått og kjent mye på usikkerheten. Det er krevende å få sikkerheten tilbake. Alle ser resultatet i et VM, da er det maks press. Vi har prøvd så godt vi kan, men har ikke lykkes, erkjenner Eckhoff.