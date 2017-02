Poirée forstår raseriet: - Fourcade føler seg alene i kampen mot doperne

Det er total isfront mellom Martin Fourcade – den suverene verdenseneren i skiskyting – og de russiske herreløperne.

Fourcade hadde før VM fyrt løs mot russeren Aleksandr Loginov, som nylig var tilbake etter en dopingutestengelse (EPO). Konfliktnivået er skyhøyt, noe som kom tydelig frem under VMs åpningsdistanse i Hochfilzen torsdag:

Da Fourcade skulle gå ut på ankeretappen av stafetten, kunne det se ut som om Loginov deiset i bakken etter et sammenstøt med nettopp Fourcade.

Mange mente at Fourcade drev skittent spill i spurten med Anton Sjipulin. Det endte med fransk sølv foran Russland. Da de skulle gå over mål, snudde Fourcade seg mot russeren og slo seg på brystet og jublet vilt.

På seremonien etterpå toppet det seg da de to russiske herreløperne ikke håndhilste på Fourcade. Da russerne så entret pallen, hoppet Fourcade ned og gikk i sinne. De tyske stafettvinnerne kom helt i skyggen.

I Frankrike er saken en stor snakkis, bekrefter Raphael Poirée. Den tidligere franske skiskytterstjernen, som tidligere var gift med Liv Grete Skjelbreid, kommenterer nå skiskyting-VM for den franske storavisen L’Equipe.

– Det er en stor sak i Frankrike, ja. De fleste støtter Fourcade, men mange mener at det var feil av ham å forlate seremonien, sier Poirée til Bergens Tidende.

– En umulig kamp å vinne

Selv har han stor forståelse for Fourcades handlinger.

– Jeg ville trolig ha gjort det samme. Men jeg ville ha angret etterpå. Det var ikke bra at han bare forlot seremonien på den måten, sier Poirée.

Han tror at Fourcade er full av frustrasjon, og at det hele toppet seg torsdag.

– Martin føler nok at han kjemper litt alene mot doping. Vi vil jo ikke at vår vakre sport skal bli som sykling, der det snakkes mer om doping enn om idretten, sier Poirée.

– Kjemper alene, sier du. Burde for eksempel de norske skiskytterne stått mer frem i denne kampen?

– Vel … Jeg synes det er veldig bra at Martin tar kampen mot doping. Men det er umulig for en enkeltutøver å vinne den kampen. Her må de ulike forbundene gjøre jobben. Som den beste skiskytteren føler vel ikke Martin at han har noe annet valg, sier Poirée.

– Fourcade er en løve

Den tidligere stjernen synes at Fourcade opptrådte helt i grenseland i spurten mot Sjipulin. Men Poirée har svært liten sans for Sjipulins oppførsel da Fourcade forlot seremonien. Sjipulin hånflirte da det skjedde.

– Det var veldig respektløst av Sjipulin. Men Martin er flink til å nullstille seg etter slike ting. Han blir som en løve, så han kommer til å slå hardt tilbake, tror Poirée.

Etter at han la opp som løper, kom han ut med selvbiografien «Poirée – Man er ikke født mester, man blir det». Der skrev han at det tidligere var «politisk ukorrekt» å snakke om doping, og at man «nesten aldri ble testet i Frankrike».

– Jeg har jobbet hardt på ærlig vis for å oppnå min suksess, sa han til Aftenposten i forbindelse med boken.

– Det er noen som har sagt at jeg har tapt medaljer fordi andre har dopet seg. Jeg tror på dem, uttalte han.

Martin Fourcade gikk i front og krevde handling fra Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). På en ekstraordinær kongress dagen før VM vedtok IBU å frata Russland VM i 2021, etter massive krav både fra Verdens antidopingbyrå (WADA) og en rekke av løperne.

IBU vedtok også strengere sanksjoner mot dopingtatte løpere og forbund.