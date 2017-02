Sesongen har vært en eneste stor fiasko for Tarjei Bø, men én ting har han fått orden på

SJUSJØEN: Rot på alle kanter. Den store reisebagen i nasjonale farger står midt på gulvet. Den er åpen. Børsa står henslengt i skinnsofaen. Superundertøy og treningsklær bretter Tarjei Bø litt vilkårlig sammen før de fyker ned i bagen.

Endelig skal han på tur igjen. Endelig er han frisk. Endelig skal han få møte sine skiskytterkompiser. Endelig skal han kjenne på spenningen foran et løp. Endelig. Endelig.

Jeg er overraskende bra på skytingen selv om jeg ikke har fått skutt så mye med puls i kroppen.

Sykmeldingen Tarjei Bø

Tarjei Bø har i alle sine år som skiskytter vært kjent for å ryke på en forkjølelse eller en influensa i utide. Men denne sesongen ble det riktig ille. Før jul fikk han ikke gå ett eneste renn i verdenscupen på grunn av sykdom. Utover i desember ble han frisk, men så tok han influensavaksine. Dermed var det på an igjen. Han ble syk nok en gang. I jula lå han på sofaen i Stryn og fikk oppvartning av mamma Aslaug.

Tarjei Bø Født: 29. juli 1988 (28 år gammel) Klubb: Markane IL Fra: Stryn i Sogn og Fjordane Bor: Oslo Meritter: 1 OL-gull (stafetten i Vancouver i 2010), 8 VM-gull (2 av dem individuelt), 1 VM-sølv og 7 VM-bronse. Har vunnet verdenscupen sammenlagt en sesong (2010/11), 8 seiere i verdenscupen.

Verdenscupstarten i Oberhof ble det ingenting av. Men nå er han klar til å friskmelde seg selv. 14 dager i ensomhet på Sjusjøen håper han har gjort susen.

LES OGSÅ: Tarjei Bø er friskmeldt

Treffsikker likevel

Men ingenting er så vondt at det ikke er godt for noe, heter det gjerne. For Tarjei Bø handler det om skytingen.

– Den siste uken her oppe har jeg skutt bedre enn jeg noen gang har gjort. Jeg er overraskende bra på skytingen selv om jeg ikke har fått skutt så mye med puls i kroppen, sier han og smiler. Humøret har han åpenbart fortsatt beholdt, tross mye motgang de siste tre-fire månedene.

Sykdom har sørget for at det er blitt anledning til å terpe timevis med børsa mot skulderen. Da han ikke kunne dra ut på ski, trente han skyting innendørs i Oslo. Lagkameratene gikk for verdenscuppoeng i Oberhof og Ruhpolding. Da broren Johannes Thingnes Bø tok den første norske verdenscupseieren individuelt for sesongen i Anterselva, var storebror allerede vel etablert på sine egen private treningsleir i ensomheten på Sjusjøen.

LES OGSÅ: Tarjei Bø kan få sin VM-sjanse i Kollen

– Av og til ga jeg blaffen i å se verdenscuprennene på TV. Jeg ble bare i dårlig humør av det, innrømmer han.

Fikk ikke leke med de andre

Det er helt uproblematisk for 28-åringen å innrømme at det har vært både tøft og bittert å se at kompisene er ute og «leker», som han sier det, mens han er nødt til å være hjemme alene.

– Det koster vilje og krefter og komme seg gjennom slikt som dette. Du har tunge dager innimellom i en slike periode. Det er ganske mange av dem egentlig, sier han.

Mens Tarjei Bø har vært sengeliggende, har to tredjedeler av sesongen har passert uten at han har kunnet være med. Han har likevel ikke gitt opp. Han kunne fort ha sagt at sesongen var over og allerede nå begynt å sikte seg inn mot OL-sesongen 2017/18.

Av og til ga jeg blaffen i å se verdenscuprennene på TV. Jeg ble bare i dårlig humør av det.

– Det er ikke slik jeg er skrudd sammen. Det er ikke slik jeg takler utfordringer. Jeg gjør det ved å være meg selv og gjøre det som jeg tror er riktig for meg. Jeg har lykkes med det før, og jeg kan lykkes igjen.

Fra sykeseng til gullrus

Han har sesongen 2012/13 langt fremme i tankene. Da ble han slått ut av kyssesyken før sesongstart. Han var ute hele første del av sesongen, men klarte å komme tilbake. Da VM startet i Nove Mesto i mars, var han klar igjen. Det gikk bra. Han tok tre gull. Han var med på begge de vinnende stafettlagene og vant fellesstarten på VMs aller siste dag.

– Akkurat det er gode tanker. Det har gitt meg styrke til å komme meg gjennom dette, sier han.

For en som vanligvis lever i en reisebag store deler av vinteren, er ikke pakking akkurat favorittøvelsen. Men denne gangen pakker Tarjei Bø med glede. Da vi traff ham på Sjusjøen sist helg, var han forventningsfull som en unge på vei til Tusenfryd for første gang. At det kun var snakk om å gå et renn i IBU-cupen (skiskytingens 2. divisjon) i Slovakia fredag og lørdag heftet ikke.

– Nå gleder jeg meg til å dra på tur. Jeg har jo ikke sett gutta på laget på nesten tre måneder. Klart jeg savner miljøet og gjengen. Du savner selvfølgelig konkurransene, men du savner også å være en del av gruppen.

Dette som er selve livet

For 28-åringen fra Stryn er skiskyting noe mye mer enn bare en konkurranse på lørdag og søndag. Det er en livsstil. Det er det han har drevet på med på fulltid siden han forlot videregående skole.

– Du legger jo hele livet i dette. Du trener 100 timer i måneden fra mai til oktober. Når du legger ned alt dette arbeidet, så forventer du å få litt igjen. Når du så blir dårlig og ikke får gå en eneste konkurranse, da er det klart at det kreves en del vilje for å snu det og komme tilbake.

Dårlig tid

Han vet at det er knapt med tid. VM i skiskyting går denne sesongen i første halvdel av februar. Han har bare de to rennene i Slovakia til å fortelle landslagsledelsen at han fortsatt er en mann å regne med når de skal ta ut troppen til VM i skiskyting.

– I Slovakia får jeg se svart på hvitt hvordan jeg står. Det blir mine første løp for sesongene, og jeg vet jo at man hever seg ganske mye etter de første løpene. Hvis ting fungerer nå, så vet jeg vil gå fortere på ski i VM. Men jeg må være på skuddhold, slår stryningen fast. .

Hør Frode Grodås fortelle om Mesternes Mester, honningproduksjonen i hagen, Lagerbäck og nedturen med Høgmo: