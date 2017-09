Tilbudet fra Start ble for fristende for skiskyttersjefen

Det er stor arbeidsbelastning som skal være årsaken til at 42-åringen fra Nordfjord nå gir seg som sjef for norske skiskyttere knappe fem måneder før OL.

Men han blir ikke akkurat arbeidsledig. Han går rett over i jobb i en stilling som har det ikke-norske navnet «HR-manager» i fotballklubben Start i Kristiansand. Det betyr at han skal ta seg av personalutvikling og toppdirettstenkning i

Det var tilbudet fra de nye eierne i Start som var så fristende at han hoppet av sjefsjobben i skiskyttforbundet tidligere enn han hadde tenkt.

– Jeg hadde ambisjoner om å fortsette til over OL. Men så var det slik at det kom en telefon og en mulighet inn fra siden. Da lederne i Start hadde presentert sitt konsept ble det for fristende, sa Djupvik på en hasteinnkalt pressekonferanse i Kristiansand torsdag ettermiddag.

For litt siden kjøpte han og familien hus i Kristiansand. Djupvik har fire små barn og har lenge hatt et ønske om å kunne bidra mer på hjemmebane. Det vil han åpenbart få anledning til i sin nye jobb på Sør Arena. Jobben i skiskytterforbundet handler om hundrevis av reisedager i året og en fortsatt kontorplass på Ullevaal stadion i Oslo.

Overrasket ledelsen

42 år gamle Djupvik ble ansatt som skiskytternes idrettssjef i 2014. Han har en fortid som trener for herrelandslaget i langrenn.

– Vi ble tatt litt på sengen her, og nå jobber vi med å få ut en pressemelding om det som har skjedd, sa skiskytterpresident Erlend Slokvik da nyheten først ble kjent.

Den pressemeldingen kom klokken 13.20 torsdag ettermiddag. Da var skiskytterpresident Erlend Slokvik litt mer meddelsom.

– Dette fikk jeg vite først tirsdag denne uken, så det kom overraskende på oss alle.

– Er det en konflikt som ligger bak det at han trekker seg på så kort varsel?

– Nei! Det er det absolutt ikke. Dette er helt udramatisk sånn sett, sier Slokvik til Aftenposten.

Ny jobb og mer tid til familie

I pressemeldingen forklarer Djupvik hvorfor han trekker seg.

– Det er aldri en god timing å forlate et lag i en OL-sesong, men jeg har fått et tilbud på mitt nye hjemsted som jeg ikke kunne si nei til. Som firebarnsfar med to små tvillinger er det vanskelig å være på topp på både hjemme- og bortebane til enhver tid. Jeg forlater et supert team som har alle forutsetninger for å levere toppresultater denne sesongen. Vi har erfarne trenere og et solid støtteapparat som har jobbet godt med å planlegge OL-sesongen, så min avgang vil ikke være kritisk for gjennomføringen av sesongen. Der er jobben alt gjort, sier Djupvik via pressmeldingen fra Norges Skiskytterforbund.

Forbundets generalsekretær Rakel Rauntun er klar på at de gjerne skulle hatt Morten Aa Djupvik med videre.

– Han har gjort en strålende jobb for oss, og vi synes det er leit at han forlater oss.

Erlend Slokvik er også klar på at de gjerne hadde sett at Morten Aa Djupvik fortsatte i stillingen.

– Han kommer til å være med litt i en overgangsperiode. Hvor mye og hvor lenge, handler jo også om hans nye arbeidsgiver, sier Slokvik.

Nå må forbundet sette i gang arbeidet med å finne en ny sportssjef. Dette arbeidet starter umiddelbart, og skiskytterpresident Slokvik mener at den nye lederen kan være på plass før jul.

– En bra mann

Emil Hegle Svendsen var ikke akkurat fornøyd med Djupviks beslutning.

– Det er veldig dumt at en flink og hyggelig kar som Djupvik gir seg. Han har fått gjort mye i de årene han har vært med, så han vil bli savnet, sier Svendsen i en SMS til Aftenposten.

Hanevold mener at det var lovlig sent å bestemme seg.

– Jeg synes det er veldig synd. Han har vært en bra mann. Det er tøft å miste ham foran en OL-sesong, sier NRKs skiskytterekspert Halvard Hanevold.

– Jeg er overrasket over at den beskjeden kommer nå. Vi er snart i oktober. Det er uheldig. Men samtidig forstår jeg det når man ser på arbeidsbelastningen. Han har i tillegg en familie, og jeg må ærlig innrømme at det hørtes ut som en umulig oppgave da han tok på seg jobben, sier Hanevold til NRK.

Morten Aa Djupvik var trener for herrelandslaget i langrenn i perioden fra 2006 til 2011. Han ga seg etter VM i Oslo og gikk til sivil jobb i Aker. Men tre år senere var han inne i idrettslederjobb igjen.

Det kom overraskende på mange at han tok jobben som idrettssjef i Norges Skiskytterforbund i 2014. Og det var overraskende at han sluttet nå, bare fem måneder før OL.

Bjørndalen synes det er trist

– Veldig trist. Djupvik er en stor ressurs som har bidratt veldig mye, sier Ole Einar Bjørndalen til NRK.

– Han var en av grunnene til at jeg valgte å fortsette. Det er overraskende, og det er aldri ideelt når en flink person gir seg, sier Ole Einar Bjørndalen til NRK.