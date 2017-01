Sykdom hos skiskytterne bekymrer: – Vi må finne ut hvorfor det skjer

Sportssjefen for de norske skiskytterne, Morten Aa Djupvik, er lettere fortvilet over at Norge aldri har kunnet stille med sitt beste mannskap denne sesongen. Til stafetten i Ruhpolding klarte han i siste liten å raske sammen et lag.

– Hadde jeg visst svaret på hvorfor det er slik, så skulle vi gjort noe med det, sier Djupvik til Aftenposten.

Ikke bare tilfeldigheter

Det er ikke uvanlig at utøvere som driver med utholdenhetsidrett vinterstid går på en sykdomssmell. Men denne sesongen har det vært ekstremt i skiskytterleiren. Nå vil sportssjefen til bunns i hva det er som egentlig foregår.

– Jeg tror at det handler litt om uflaks og litt tilfeldigheter. Men med så sykdom mye som det har vært nå, kan vi ikke bare slå oss til ro med at det bare er tilfeldigheter, sier Djupvik. Han vil gå litt dypere inn i problemet for å finne ut om det er noe som svikter.

Skjerper rutiner

Ola Berger er lege for de norske skiskytterne. Han er klar på at det er vanskelig å gardere seg.

– Hele laget er veldig godt drillet i hygiene og slike ting. Men det er helt umulig å gardere seg. Vi jobber og kommer til å jobbe kontinuerlig med rutinene slik at vi skal unngå sykdom i laget inn mot VM, sier Berger.

For en rekke løpere er det juleperioden som har skapt trøbbel.

– Når vi er på reise fra den ene konkurransen til den andre, går det som regel bra dersom vi ikke har sykdom inne i laget når vi starter på reisen. Det er hjemreisen og etter perioder hjemme at problemene dukker opp

Mange sykmeldte

Her er listen over noen av de bestes problemer denne sesongen:

Tarjei Bø – har ikke gått verdenscuprenn denne sesongen

Johannes Thingnes Bø – deltok ikke i Oberhof, fikk ikke lov til å gå stafett onsdag

Emil Hegle Svendsen – dro hjem fra Nove Mesto. Var tilbake i Oberhof sist helg. Er også med i Ruhpolding

Tiril Eckhoff – syk i julen, gikk ikke i Oberhof

Lars Helge Birkeland – syk foran første renn etter nyttår i Oberhof. På plass i Ruhpolding.

I tillegg har et par andre løpere hatt problemer med sykdom tidligere i sesongen. Marte Olsbu måtte operer blindtarmen tidlig i fjor høst.

Bredden er for liten

Nordfjordingen Djupvik erkjenner at norsk skiskyting har et problem ut over det at de er plaget med sykdom. Det er for få som kan være helt der oppe.

– Vi skulle gjerne hatt flere som er med i toppen og kjempet om en pallplass. På sikt må vi klare å løfte flere løpere på herresiden opp på det nivået som de fire store, sier han.

Når han snakker om de fire store handler det om Ole Einar Bjørndalen, Emil Hegle Svendsen, Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø. Det er stort sett disse fire det handler om når norske skiskyttere skal kunne gi suverene Martin Fourcade litt konkurranse denne sesongen.

I Oberhof sist helg var begge Bø-brødrene og Lars Helge Birkeland satt ut av spill på grunn av sykdom. Dermed ble det Emil Hegle Svendsen og Ole Einar Bjørndalen som måtte dra lasset. De ble hederlige plasseringer blant de ti beste.

Nye navn hjelper på interessen

Men sportssjef Morten Aa Djupvik ønsker seg mer enn hederlige plasseringer. Ingen norsk løper har denne sesongen vunnet et individuelt verdenscuprenn.

– Vi jobber iherdig med rekrutter og juniorer for å få frem løpere som kan ta det neste steget, sier Djupvik.

Han mener også at det på lang sikt ikke er heldig at det bare er disse navnene som kan klarer å hevde seg med rødt, hvitt og blått.

– Det er helt åpenbart at det ville vært bra for interessen hjemme i Norge dersom vi hadde hatt et par nye navn sammen med de gamle, sier han og presiserer at Johannes Thingnes Bø fortsatt er ung.

– Men han har nå tross alt vært med i toppen i en årrekke allerede.

Klokken 14.30 i dag går det Norge stafett i neste verdenscuprunde. Laget består av Ole Einar Bjørndalen, Henrik L’Abée-Lund, Vetle Sjåstad Christiansen og Emil Hegle Svendsen.