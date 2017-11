Thingnes Bø: – Det er dette som har manglet for å være en komplett skiløper

Tre måneder før OL står Johannes Thingnes Bøs splitter nye hytte på Sjusjøen ferdig. Den blir et betydningsfullt bidrag i jakten på gull i Sør-Korea.

Om to uker sesongåpner skiskytterne på Sjusjøen. Samtidig innvier forrige sesongs fremste skiskytter på herresiden sin nye hytte kun et steinkast unna skiløypene på Natrudstilen.

– Det er dette som har manglet for å være en komplett skiløper. Nå har jeg hytte på en skidestinasjon med tidlig snø. Det er kjempebra, og samtidig ligger den nær Oslo. Gull verdt, sier Thingnes Bø til NTB.

Denne uken legger stryningen og landslagskollegene siste hånd på sesongstart-formen på treningssamling i Trysil. Deretter går ferden videre til Sjusjøen, der Thingnes Bø i motsetning til landslagskollegene setter nøklene i sitt nye reservehjem.

– Det hjelper å ha bygget seg egen hytte, for da er du liksom hjemme og på samling samtidig. Det er en spennende kombinasjon. Det er noe annet å være hjemme enn å bo i en leilighet på Sjusjøen, sier skiskytterprofilen, som får besøk av familien i åpningshelgen.

– Da blir det full baluba og god stemning på hytta, ler 24-åringen.

Julesamling i ny hytte

Etter at verdenscuprunden i franske Annecy-Le Grand Bornand er unnagjort midt i desember, returnerer Thingnes Bø til sitt nye krypinn på Natrudstilen. Kun avløst av et par dagers julefeiring hos svigerforeldrene, skal et av Norges fremste OL-håp ha hytta som base i julehøytiden. På programmet står naturlig nok viktige OL-forberedelser.

– Etter at verdenscuprennene før jul er ferdig, kommer jeg til å være på hytta. I romjula blir jeg på Sjusjøen rett og slett for å være litt aleine. Jeg skal holde meg vekk fra alt som kan gjøre meg syk og satse hundre og ti prosent på å gjøre ting riktig, sier Thingnes Bø.

Han varsler for øvrig at det tidlig kan bli julestemning på Natrudstilen.

– Jeg har allerede kjøpt inn plastikkjuletre, så det skal bli julestemning. I og med at vi er på verdenscup i hele adventstiden, spørs det om jeg ikke må sette det opp allerede nå i november. Hyttenaboene må ikke bli sjokkerte om det står en nisse på taket eller et juletre i stua, ler OL-håpet.

Hyttedrømmen har 24-åringen realisert i samarbeid med en privat sponsor.

Dropper Oberhof

Tre sølvmedaljer ble fasiten for Thingnes Bø under VM i Hochfilzen sist vinter. Nå handler alt om OL i Pyeongchang. Med unntak av én ukes sykdomsavbrekk, da landslagskameratene var på treningssamling i Frankrike nylig, har alt gått etter planen for 24-åringen i sommer.

Om to uker kommer de første svarene på hvilke resultater treningsinnsatsen har gitt.

– Jeg er veldig spent. Jeg gleder meg bare til å få satt kroppen i konkurranse. De to rennene på Sjusjøen er ofte beinharde og litt ekle, men jeg trenger de gjennomkjøringene, sier stryningen.

Sesongopplegget har han langt på vei spikret. Det meste tyder på at han er på startstrek i fem av seks verdenscuprunder før OL. Runden i Oberhof rett over nyttår kan bli droppet.

– Den runden er jeg litt usikker på. Jeg både må se på om vi skal på treningssamling og hvordan jeg ligger an i verdenscupen, sier Thingnes Bø, og signaliserer dermed at en plass i toppen av verdenscuplistene sammenlagt kan påvirke avgjørelsen.