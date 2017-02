Treneren etter den norske fiaskoen: - Det er nitrist

HOCHFILZEN: - Det er nitrist, var den første kommentaren til treneren for norske skiskytterjenter, Stian Eckhoff.

Det var ikke slik de norske jentene hadde tenkt å fremstå på 15 kilometeren onsdag ettermiddag. De hadde tenkt å revansjere middels resultater fra jaktstarten. De klarte det ikke. Overhodet ikke.

– Vi hadde forhåpninger til Marte og Kaia. Men det ble for mye bom og da er det kjørt, sa Stian Eckhoff, etter en fryktelig norsk skiskytterdag i et praktfullt påskevær oppe i den østerrikske dalen hvor det arrangeres VM.

Dahlmeier igjen

Det ble Laura Dahlmeier på toppen av pallen nok en gang. Fulgt av en annen favoritt, Gabriela Koukalová. Overraskelsen ble bronsevinner Alexia Runggaldier fra Italia.

Det må også kalles en overraskelse at beste norske løper kom på 39. plass med 4 bom. Det var Tiril Eckhoff som sto for den prestasjonen. Men hun hadde allerede ødelagt sitt løp på første skyting med to bom.

Mange bekymringer

Stian Eckhoff har ikke annet enn bekymringer etter den svake innsatsen. Han skal ta ut et stafettlag senere onsdag kveld. Norge er tittelforsvarer, men akkurat denne onsdagen så ingen av de norske løperne ut som forsterkning til et norsk stafettlag. Kaia Wøien Nicolaisen ble nummer 47 (3 bom), Marte Olsbu ble nummer 58 (5 bom) og Fanny Horn Birkeland ble nummer 63 (5 bom).

– Nå er jeg spent på hvordan vi skal klare å bygge selvtillit frem mot stafetten. Men vi skal ikke glemme at det bare er en måned siden skytingen var helt perfekt på en stafett, sier Stian Eckhoff.

Noen god forklaring på hva som er feil, har han ikke.

– Og nå må treneren gå?

– Han skal i hvert fall gå ned til hotellet og slappe av litt, sier Eckhoff med et smil.

– Jeg prøvde virkelig

Jentene hadde selv ingen god forklaring på hvorfor det hang mange svarte blinker igjen da de forlot standplass.

– Prøvde virkelig alt jeg kunne for å få ned de blinkene. Men det gikk ikke. Jeg er skuffet etter å ha gjort alt jeg har kunnet for å komme i form. Jeg har skutt mye og virkelig satset og så får jeg det ikke til, sa Tiril Eckhoff.

Dette var trolig Tiril Eckhoffs siste individuelle renn i VM. Hun har for dårlig plassering i VM og i verdenscupen til å få lov til å gå søndagens fellesstart. Der vil Norge ha med bare en løper. Marte Olsbu er kvalifisert.

Hør Nils-Ingar Aadne fortelle om hvorfor han la komikerrollen på is og satset som profesjonell langrennsløper i ukens Aftenpodden Sport: