«Cuba» på Fjelltun er konkurs: – Vi gjorde så godt vi kunne

– Etter hvert har åpningstidene rundt omkring blitt veldig lange, også med søndagsåpne butikker. Vi ble kvelt av konkurransen, og inntektene ble etter hvert lavere enn utgiftene, sier tidligere kjøpmann Rolf Rotseth til Sunnmørsposten.

Han har drevet butikken i 25 år.

– Vi har hatt veldig mange faste, gode kunder, men etter hvert ble det for få. Folk er mer mobile i dag, og en liten butikk klarer ikke holde de samme prisene som de store kjedene. Når Kiwi selger svineribbe til 14 kroner, mens vi betaler 77, da overlever ikke vi, sier Rotseth.

– Vi gjorde så godt vi kunne. Men i dag er det bare de store som overlever, dessverre.

Samlingspunkt

Han har fått mange tilbakemeldinger fra folk som sier de synes det er fryktelig trist at de stenger dørene.

– Det er jo ikke bare butikken folk mister. De mister også et sosialt treffpunkt i bydelen, som har vært viktig for både eldre og unge. Mange barn har kommet innom etter skolen eller for å varme seg mens de venter på bussen, og foreldre har ringt ned for å spørre om vi har sett ungene, sier kjøpmannen.

Nærmeste butikk for bydelen blir nå Kiwi-butikkene på Nørve og i Sundgata.

– Det blir et stykke, og de som ikke har bil må nok ta bussen. Det er synd for de eldre.

Importerte varer

Navnet Cuba stammer fra en butikk som startet nede på hovedvegen, hvor mesteparten av varene ble importert fra nettopp Cuba. I 1954 ble butikken åpnet i dagens bygg, med samme navn, av familien Pedersen som flyttet opp fra Borgundvegen til et nytt hus på Fjelltun.

Til tross for nye kjeder og logoer på skiltet, har navnet blitt hengende ved, og er også navnet på stoppestedet for bussen fra sentrum.

– Hun som startet butikken, fortalte meg faktisk at de hadde byens største omsetning i 1954, sier Rotseth.

– Så kan du tenke deg i dag.