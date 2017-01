– Bedre enn å lese om bybrannen på skolen

Lørdag tok Sindre Nakken med seg både store og små på byvandring i Ålesund for å fortelle om bybrannen.

Han ledet det engasjerte publikumet fra Dronning Sonjas plass, fram til Ålesund museum hvor det ble boller og saft på alle.

– Utrolig spennende

Et av de mange barna som tok turen var brødrene Oliwer (9) og Konstanty (10) Langa. De kunne konstatere at det var mye nytt og lære på vandringen.

– Brannen startet i en fabrikk, og 850 hus brente ned. Tenk så mye det er - og så mye penger det kostet, sier guttene.

De blir gjerne med på byvandring flere ganger.

– Det var veldig kjekt. Også utrolig spennende. Å sitte på skolen, eller å lese om brannen blir ikke det samme. Nå fikk vi se hvor det skjedde og det er mye bedre, sier brødrene og legger til at det er rart og tenke på at gatene de nettopp gikk gjennom en gang stod i full fyr.

– Viktig å kjenne historien

– Det er en miniatyrversjon av en byvandring. Det vanskelige er å treffe både voksne og barn samtidig, men forhåpentligvis får de små en liten følelse av hvordan det er å være med på byvandring, sier Sindre Nakken.

Nakken mener det er viktig at folk kjenner til historien om bybrannen.

– Jeg tenker at det folk vet noe om, får man et forhold til. Har man et forhold til noe, er man mer bevisst og tar vare på historien. Jeg synes det er viktig og kjenne til bakgrunnen og bybrannens historie, uansett om man vet litt eller mye, forteller Nakken og legger til at oppmøtet gikk over all forventning.