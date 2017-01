– Mange må passere bommene på turer innad i bydelen

I det nye forslaget til bomsnitt for bypakken i Ålesund er det plassert bomstasjoner ved av- og påkjøringene til E39 i Lerstad og Åse.

De nye bomsnittene har allerede skapt debatt blant innbyggere vest i kommunen. Nå er det altså bydelsutvalget i Spjelkavik, Lerstad og Åse sin tur å reagere. Etter et møte i bydelsutvalget har de sendt et brev til Formannskapet i Ålesund med sine bekymringer.

– Mange i vår bydel kjører innom E39 når de skal fra en plass til en annen i bydelen. Dette fører til at de nå må gjennom bommer. Her vet man kanskje ikke hvilke konsekvenser bommene vil få for lokaltrafikken på Moa og i Spjelkavik, sier Trond Herje, leder for bydelsutvalget.

Han nevner et eksempel:

– Seinest i går kveld kjørte jeg fra Myrabakken til Olsvika. Da kjørte vi gjennom tunnelen under Moa, som er Europavegen, og inn mot Brusdal der vi tok av mot Olsvika.

Vil bli hørt

Bydelsutvalget reagerer også at de ikke finner noen indikasjoner på at forslaget skal innom bydelsutvalgene til høring.

At bomstasjonene ble diskutert på møtet, skjedde fordi flere av medlemmene hadde lest om saka i Sunnmørsposten og ville diksutere saka.

– Vi så at for vår bydel kan dette bli spesielt, samtidig som man her ikke vet helt hvilke konsekvenser dette vil få for oss, sier Herje.

– Siden det ikke virker som det skal ut på høring til oss, så valgte vi å sende dette brevet. Dette er et ønske om å bli hørt, og spurt og forklart hva som skjer på en skikkelig måte, og at vi blir garantert og trygga på at man finner en grei løsning for bydelen.

Flyttet

I forrige runde var bommene foreslått på selve E39.

– Vegvesenet anbefaler plassering av bommer på av- og påkjøringsrampene på E39. En plassering av bommer på E39 slik som bystyret vedtok i desember 2015, blir frarådd av Samferdselsdepartementet, står det i sakspapirene i saka som skal opp i formannskapet 24. januar.