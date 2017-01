Årets første cruiseskip

I år som i fjor er det Ålesund som «åpner» cruisesesongen» 2017 i Norge, og dette markeres med vafler og gløgg til cruisepassasjerene på cruiseterminalen.

Cruiseskipet som ankom tidlig mandag morgen er «Balmoral» med over 1.300 passasjerer. Det 218 meter lange skipet blir liggende i Ålesund til mandag kveld.

I dag skal passasjerene besøke Alnes, Atlanterhavsparken og Fjellstua.

Skipet kom fra Southampton og skal videre til Harstad.

«Balmoral» har besøkt Ålesund jevnt og trutt siden 2008 og driftes av Fred Olsen Cruise Line. Skipet ble bygget på verftet Meyer Werft i Papenburg i Tyskland i 1988 og har siden da hatt mange navn og eiere.

«Titanic»-heder

– Skipet har også en annen historie ved seg, forteller Synnøve Johnsen, marked- og informasjonskonsulent i Ålesundregionens havnevesen.

– I anledningen for å hedre 100-årsjubileet at «Titanic» sank, ble «Balmoral» chartret av Miles Morgan Travel for å følge den opprinnelige ruten til «Titanic» og stoppet over punkt på havbunnen hvor Titanic sank. «Balmoral» forble på stedet over natten og dro deretter tidlig neste morgen, med den hensikt å nå Titanics tiltenkte mål - New York, sier Johnsen.