Vil ha fire års fengsel for blotting og overgrep

Aktor i saken, politiadvokat Cathrin Remøy, la i dag ned påstand om fengsel fire år for en mann i 50-åra fra Sunnmøre, som i sju dager har stått tiltalt i Sunnmøre tingrett for til sammen 37 straffbare forhold.

– Dette er langt unna det som kan kalles seksuell krenkende atferd, her er det snakk om omgang. Tiltalte mener han ikke har forledet de fornærmede til å vise seg naken via nettet, men med det å forlede menes ulike former for psykisk påvirkning, som lokking og luring, sa Remøy i sin prosedyre.

Fra tingretten mandag: – Barna føler på en skyld og skam

– Det er stor forskjell på barn og voksne, det skal ikke mye til å lede et barn. Spørsmålet her er om det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter. Tiltalte møtt mange av de fornærma via Chatrolutte eller Omegle. Han ville se mest mulig, og lå sjøl i badekaret naken der han kommer med forespørsler om at de fornærmede skal vise sine kjønnsorgan. Mange av de ble lagt til på Skype, der det var lettere å vise seg fram. Han spurte yngre og yngre personer på nettet, det utartet seg. Han legaliserte seg sjøl, det var sjuke lyster som kom i sving, fortsatte aktor.

– Barna føler på en skyld og skam 12 og 13 år gamle gutter fikk problemer etter å ha blitt utsatt for overgrep via nettet.

Overtredelsene strekker seg over lang tid, på barn mellom seks og 15 år, med 21 fornærmede.

– Og mange av tilfellene har skjedd under særdeles skjerpende omstendigheter, tiltalte plasserer skylden på barna for sine egne, sjuke lyster, sa aktor.

Ny arena

Aktor mener det finnes svært få tilsvarende saker.

– Dette er en helt ny arena der det er vanskelig å finne rettspraksis, men det er et område i utvikling der straffenivået går oppover, sa Remøy.

Aktor mener også at de mange blotteepisodene har preget livet til de som ble utsatt.

– Hendelsene har preget mange av barna i lang tid, det er noe de har båret på og fortsatt bærer på, sa hun.

Les også: Tror mange flere kan ha blitt utsatt for blotting

Pågått i tre år

Ifølge tiltalen skal mannen via chattesider, og ved bruk av internettkamera, ha lurt minst 12 mindreårige gutter fra flere deler av landet til å kle av seg og utføre utuktige handlinger. Samtidig skal mannen ha blottet seg og vist uanstendig atferd overfor barna, ifølge tiltalen.

Mannen er tiltalt for til sammen 37 straffbare forhold som omhandler utuktig omgang med mindreårige. Ifølge tiltalen skal overgrepene ha pågått fra 2012 fram til mannen ble pågrepet i mars 2015. Ved minst ett tilfelle skal han ha avtalt å møte en av guttene ved et kjøpesenter i distriktet.

Blotting

Mannen ble pågrepet av politiet etter tips om blotting ved flere barneskoler i Ålesund-området.

Ifølge tiltalen skal mannen ha blottet seg og utvist utuktig atferd foran 11 mindreårige barn utenfor til sammen fire barneskoler i Ålesund og omegn.

Tips fra en forelder gjorde at politiet kunne pågripe mannen. Han har sittet i varetekt mens etterforskningen har pågått.

Les også: Skal ha blottet seg ved de fleste barneskoler i Ålesund

Video av overgrep

Kjørte rundt og onanerte i fart Den tiltalte mannen i 50-åra forklarte retten at han ved flere anledninger blottet seg for barneskole-barn når bilen var i fart.

Mannen skal også ha tatt skjermdump av flere av barna han lurte til utuktig atferd på internett. Politiet fant 60 filmer og over 6.600 bilder som viser svært grafisk materiale av barn helt ned til toårsalderen. Politiets etterforskere fant logger av samtaler mannen hadde hatt med flere av ofrene. Disse viser en språkbruk som rammes av straffelovens paragraf 201.

Politiet hadde opprinnelig også tatt ut en siktelse om voldtekt, men dette punktet er ikke tatt med i tiltalen.

Smp.no kommer med mer