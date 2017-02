Fiskar til sjukehus etter arbeidsulukke

Politiet fekk melding om ulukka tidleg måndag kveld.

Båten ligg no ved kai i Ålesund, medan ein kriminalteknikar er ombord for undersøkingar, seier vakthavande operasjonsleiar Arild Reite til smp.no litt over klokka 20.

Det som er klart er at mannen vart skadd under arbeid om bord. Mannens tilstand er ikkje kjend.