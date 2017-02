Medi 3 vurderer legevakt på kveldstid

Selskapet har lyst ut ledige legestillinger og gjennomført en markedsanalyse som forteller at det er behov for allmennlegevakt, som et tillegg til det offentlige tilbudet, forklarer avdelingsleder for Helse ved Medi 3, Karen Longva Buset.

– Vi har ikke fastsatt åpningsdato. Akkurat nå holder vi på å få plass godt, kvalifisert legepersonell, forklarer Longva Buset.

Det er lett tilgjengelig og enkel legehjelp Medi 3 ønsker å tilby kundene på kveldstid, mellom klokka 16.00 og 20.30.

– Det kommer til å bli noe enklere enn det vi har på dagtid. Men det betyr at prisene blir fornuftige. Og kvaliteten på legehjelpa skal være like god som den ellers er i Medi3, sier Longva Buset.

