Ålesund kommune gikk med overskudd

Overskuddet er 29,6 millioner bedre enn kravet i budsjettet, som var på 39 millioner kroner, melder Ålesund kommune i en pressemelding fredag formiddag. Det betyr at kommunen får 10 millioner «ekstra» til å betale ned på tidligere underskudd. Fra før var 39 millioner kroner planlagt til å betale underskudd.

19,1 millioner vil bli satt av til fond og investeringsselskap.

I 2015 var overskuddet på 40,5 millioner.

På ROBEK

– Grunnen til det gode resultatet er en flott innsats fra alle ansatte som har arbeidet hardt for å holde de økonomiske rammene. Det var også god skatteinngang i landet forøvrig, som vi dro nytta av ved tildeling av utjevningsmidler, sier rådmann Astrid Eidsvik, som er godt fornøyd med resultatet, ifølge pressemeldinga.

Ålesund står på ROBEK-lista (register om betinget godkjenning og kontroll) - et register over kommuner som er i økonomisk ubalanse. Kommuner på lista må ha godkjenning fra kommunal- og regionaldepartementet for lån og leieavtaler.

– Vi ligger foran skjema til inndekking av tidligere års merforbruk med 16 millioner kroner etter resultatene de siste to årene. Det lover godt for at vi kommer oss ut av ROBEK som planlagt, sier rådmannen.

I 2017 skal kommunen betale 36 millioner kroner av det tidligere underskuddet.

Ålesund kom på ROBEK-lista i 2014, etter at kommunen hadde gått med underskudd i drifta siden 2011. Ålesund hadde da opparbeida seg et samla underskudd på 144,8 millioner.

Ålesund planlegger å ha betalt ned underskuddet i 2018. Da skal de resterende 56 millionene være nedbetalt, skriver kommunen i pressemeldinga.