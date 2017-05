Lot seg rive med av tv-spillet FIFA - fikk politiet på døra

Politiet i Ålesund rykka ut til sentrumsbolig etter gjentatte brøl som hadde pågått over flere dager, heter det i en Twitter-melding natt til mandag.

Operasjonsleder Arild Reite hos politiet forteller at det var en kvinne som meldte fra rundt midnatt søndag at hun hadde hørt flere rop, men ikke klart å finne ut hvor de kom fra.

Det klarte imidlertid politipatruljen som rykket ut til stedet og de tok seg fram til leilighet. Vel framme viste det seg at det var liten grunn til bekymring.

Årsaken til brølene var at beboeren på stedet hadde latt seg rive med i forbindelse med at han spilte FIFA-spill.

– Han fikk et muntlig pålegg og ville ta til etterretning at brølene kunne virke forstyrrende for naboene, sier Reite til smp.no.

