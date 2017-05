Slik endres busstrafikken i sommer

Sommeren står for døra, og med den følger også flere festivaler i Ålesund sentrum.

Noe som er vel og bra - men stengte sentrumsgater kan også føre til forvirring om hvor bussen kjører. Når gater stenges for trafikk, må bussene kjøre en alternativ trasé gjennom sentrum.

– For å gjøre det mest mulig oversiktlig for publikum vil bussene i sentrum kjøre en alternativ trasé i hele perioden fra Båtfestivalen starter til Matfestivalen er over, skriver fylkeskommunen på sin hjemmeside. Det er fylkeskommunen som er ansvarlig for Fram.

Bussene skal kjøre «sommertrasé» fra 8. juli til 27. august.

Bybussene i Ålesund sentrum som bruker St. Olavsplass (linje 610, 611, 618 og 624) vil i stedet kjøre ruta Kipervikgata, Korsatunnelen, Ålesund rådhus og Rutebilstasjonen.

– I samme periodevil heller ikke Dronning Sonjas plass være betjent. Bussene vil i stedet gå fra rådhuset, sier Stein Ivar Aarskog i Møre og Romsdal fylkeskommune ifølge pressemeldinga.

Også under Ålesund Live 16-17. juni endres bussrutene. Da vil alle busser gå fra spor 5, som er sporet opp mot hovedvegen.