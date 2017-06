Giske-konserter filmes for MTV

22. og 23. juni spiller a-ha to eksklusive intimkonserter på Øygardshallen på Giske. På konsertene skal det gjøres videoopptak, og onsdag kom nyheten om at opptakene er en innspilling for MTVs legendariske serie Unplugged.

Det var Aftenposten som først meldte dette, etter at Magne Furuholmen la ut et bilde på Facebook med teksten «en route til MTV unplugged». Så blei nyheten bekrefta av a-ha selv:

– a-ha trer inn i konsertserien MTV Unplugged med to opptredener på Giske, melder Universal Studios i en pressemelding.

Første gang

De utvalgte som tar turen til konsertene på Giske får ifølge pressemeldinga se bandet i et helt nytt format, der bandet opptrer for første gang i akustisk tapning.

Konsertene filmes i sin helhet og blir en del av den sagnomsuste serien MTV Unplugged, et konsept som blei introdusert for TV-seerne i 1989. a-ha går dermed i fotsporene til blant andre Nirvana, Eric Clapton, Jay-Z, Adele, Bob Dylan og The Cure.

«For a-ha, som slo igjennom i MTVs gullalder med videoer som "Take on Me" og "The Sun Always Shines on TV", er Unplugged-konsertene en ring som sluttes, og samtidig en mulighet til å oppleve bandets materiale med nye ører», står det i pressemeldinga.

Nye låter

– Tiden farger ofte innspillinger, så disse konsertene blir en måte å gjenoppdage deler av låtkatalogen vår på, både for publikum og oss selv. En nedstrippet versjon av a-ha, der låtskrivningen forhåpentligvis vil tre enda tydeligere frem. Vi gleder oss veldig til å møte publikum på så nært hold, sier Magne Furuholmen ifølge pressemeldinga.

Settlisten på konsertene blir en blanding av velkjente hit-låter, spor som ikke så ofte har blitt fremført på tidligere konserter, og et par overreskelser i form av coverlåter. I tillegg skal to helt nye sanger fremføres for første gang.

Flere artister med