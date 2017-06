– Store problemer med å få nok vikarer

Problemet med å få tak i kvalifiserte vikarer blir større og større for hvert år, sier assisterende direktør Helge Ristesund til NRK Møre og Romsdal.

Fra denne uka og fram til midten av august holder flere avdelinger sommerstengt. Blant disse er barneavdelingen i Krisitansund, barnepoliklinikken i Molde og dagkirurgisk seksjon i Ålesund. Her kan du se en fullstendig oversikt over de stengte avdelingene (ekstern lenke).

Ristesund sier til NRK at de har gor erfaring med sommerstengte avdelinger, og at de gjør det for at de ansatte skal kunne ta ferie i sommer.

– Alternativet er å avvikle ferie gjennom hele året og det vil innebære redusert kapasitet på sykehusene våre gjennom hele året, og det ønsker vi ikke, sier direktøren til NRK.

Pasienter med avtaler skal møte til avtalte timer. Også akutte pasienter skal være sikret et tilbud, men noen av pasientene vil få lengre reisetid, sier han videre.