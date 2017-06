Kontrollutvalget mener Ålesund kommune brøt loven

Fredag ettermiddag var festivalen «The North West» oppe i kontrollutvalget i Ålesund. Advokat Kjetil Kvammen har ment at kommunen burde ha sørget for flere tilbydere enn arrangøren Momentium, og dermed et reelt konkurransegrunnlag .

Et enstemmig kontrollutvalg mener at kommunen har brutt grunnleggende prinsipper:

Ved innkjøp av prosjekterings-, utviklings- og markedsføringstjenester for prosjektet «The North West», anses Ålesund kommune for å ha tilsidesatt formålsparagrafen og overtrådt de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesloven, samt regler i anskaffelsesforskriftens del I og kommunens eget regelverk, mener utvalget.

Sunnmørsposten er til stedet i møtet.

Kontrollutvalget følger også opp Bingsa-saka, der det er stilt store spørsmål ved næringsdrifta av avfallstasjonen. Ifølge kommunerevisjonen var virksomhetsleder ved Bingsa Næring involvert i prosessen som endte med at ektemannens selskap fikk oppdrag for nettopp Bingsa Næring. I notatet som er lagt fram er det kommet fram flere nye opplysninger .

