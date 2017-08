Uønsket mann tok seg inn i bygg i sentrum

Av og til kan det gå fort i svingene. Det kan både journalister og politifolk skrive under på.

Lørdag kveld førte en full manns utflukt på Aspøya til følgende melding på Twitter-kontoen til politiet i Møre og Romsdal:

Aspøya: Uønsket mann fjernet etter at ham hadde tatt seg inn i et bygg hvor vedkommende var ønsket — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) August 5, 2017

– Står det det? sier operasjonsleder John Bratland da vi ringer for å få oppklart den kryptiske og noe selvmotsigende meldingen.

Mens vi har ham på tråden tikker det inn en ny Twitter-melding. Operasjonslederen tar til og med i bruk et smilefjes:

Rettelse Aspøya: mannen var selvfølgelig ikke ønsket på stedet :) — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) August 5, 2017

– Det var snakk om en full mann som tok seg inn i et bygg og var for sjenanse for beboere. Uten at det var noe dramatikk i det, sier Bratland.

