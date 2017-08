Selfie med heltene

– Hei Philip, hvordan har du det? Så kul sveis du har, og så liker jeg godt t-skjorta di! Kan vi få ta en selfie med deg? spør Marcus og Martinus, som tar i mot et lite utvalg publikummere på bakrommet, før de entrer scenen under dagens konsert på Minijugend.

Og så vanker det gode klemmer, mens fotografer og stolte familiemedlemmer fyrer løs.

Blodfan

Stor bildeserie fra minifestivalen: Følg Minijugend i bilder Her oppdaterer vi med bilder fra Minijugend fortløpende.

– Jeg liker å synge, forteller Philip. Og saken er at etter at han så tvillingene på Sommerfesten på Giske i fjor har han hørt på dem så godt som hver dag, i alle kanaler.

Ser dem på Youtube hver og synger og synger, forteller mamma og lillesøster som er med inn.

Han har sengetøy med Marcus og Martinus-motiv, håndklær, boka om de to, filmen, matboks, penal, viskelær og hele pakka.

Og nå står de her og tar selfie.

Gave fra læreren

For da en lærer på skolen hans så at superheltene skulle synge på Minijugend, sendte han inn en søknad så Philip skulle få treffe dem. Det fikk han.

Så blir det gruppeklem, og Philip sier ha det. Og gir dem en klem til.

Gøye sanger om kjærlighet

Freddy Kalas og Marcus og Martinus, begge er verdt å komme til Minijugend for, men det er ikke tvil om hvem som blir høydepunktet for Pernille Høyvang Jensen (11).

Hun har fått billett i bursdagsgave av tante, og nå står hun her sammen med familien og venter spent på at de skal rope opp hvem som er vinnere av t-skjortekonkurransen.

Pernille har skrevet et ark hun vil gi til Marcus og Marrtinus dersom hun vinner. Der står det blant annet «elsker songane dokkar».

– Tekster om kjærlighet vanligvis ikke noe jeg liker så godt, men Marcus og Martinus får det til å bli gøy. De er de kuleste guttene, med de beste og mest originale sangene, mener Pernille, og får full støtte av to år yngre Vilde og Andrine. Pluss at det er bra at de synger på norsk.

Vant t-skjortekonkurransen

Det fosset inn med unge publikummere i lyseblå t-skjorter da det nærmet seg annonsering med trekning fra scenen, en halvtimes tid etter at dørene åpnet lørdag.

En liten stund hersket det en smule forvirring før tre stramme og litt fortumla karer, Benjamin Gjervan (11), Nicklas Gjervan (4) og Joakim Bjørdal (8) fra Ålesund ble tatt med inn forbi scenen for å hilse på Minijugends trekkplaster.

– Vi har laget til 5000 t-skjorter, og etterspørselen har vært stor. Planen var at lyset skulle sveipe over publikummerne og lande på to vinnere. Men det gikk ikke helt etter planen, det gikk så fort at ingen helt fikk det med seg.

– Men planen var at alle med t-skjorter var med i trekningen, og dermed ble disse tre karene trukket ut. Veldig gøy at så mange ble med, sier Elin Hessen i Tafjord.