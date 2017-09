Mener partylimosiner bryter lova

BAKGRUNN: Fylkeskommunen krever full stans for party-limosiner

Fylkeskommunen har bedt Samferdselsdepartementet vurdere om P&P Entertainment, som driver tilbudet med partylimosiner i Ålesund, har løyveplikt på lik linje med resten av drosjenæringa.

Det har de, konkluderer Samferdselsdepartementet nå i et svarbrev til fylkeskommunen. Samferdselsdepartementet har, etter å ha mottatt brev fra fylkeskommunen, sett på saka. Departementet er enig med fylkeskommunen.

P&P Entertainment har argumentert med at de ikke driver med persontransport, men at de er et underholdningsfirma og driver show i bilen.

Ifølge departementet er det derimot ikke avgjørende om transporten skjer som en rundtur eller fra en plass til en annen.

– Selv om det blir markedsført /tilbydd pakker med ulikt innhold mot betaling, som også inkluderer persontransport med motorvogn, gjelder like fullt krava om løyve, skriver departementet, som konkluderer med at dersom persontransport mot vederlag drives med kjøretøy i personbilstørrelse, så gjelder krav om løyve for drosje eller selskapsvogn.

– Vilkår for å kunne få løyve er at søkeren oppfyller krav til god vandel, økonomi, faglig kompetanse og kjøreseddel, skriver departementet.