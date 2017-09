Skal bygge nytt studenthus på Campus Ålesund

Campus-uka på NTNU i Ålesund rundes av med en skikkelig gladnyhet: Nemlig at det skal bygges et nytt studenthus.

Brødr. Sunde, som markerer sitt 100-årsjubileum denne helga, bidrar med 20 millioner kroner mot profilering i form av navngivning av det nye bygget.

Fredag signerte selskapet intensjonsavtale med SiT (Studentsamskipnaden), Ålesund Kommune og NTNU om et samarbeid. Den offisielle signeringen skjer på Norsk Maritimt Kompetansesenter i Ålesund.

Yre av liv

Bygget er tenkt å inneholde studentboliger, kontorer, møterom og sosiale fellesarealer for studentorganisasjoner, konsertlokaler, treningsfasiliteter, kafé og forelesningsrom, som samlet vil utgjøre et studentsamfunn.

Styreleder Ellen Helstad og koordinator Rolf Viddal i Studentsamskipnaden (Sit) forteller at prosjektet er helt nytt - og unikt. Endelig plassering og størrelse på bygget er ikke bestemt, men det er viktig at det skal ligge midt på Campus.

– Dette er et bygg der det skal være liv hele tiden, og som studentene har lyst til å tilbringe tid på også etter studiedagen, sier Helstad, som også selv student - for Sit er en organisasjon for og av studenter.

Det nye bygget skal ikke bare være for studenter - men skal være et møtepunkt for studenter, ansatte og næringsliv.

– Det er ingen steder i dag der man har et sånt bygg. Dette er er viktig skritt mot universitetsbyen Ålesund, sier Helstad.

Bidrar med 20 millioner

Brødr. Sunde AS er Skandinavias ledende produsent av ekspandert polystyren (EPS) med hovedkontor for Norge i Ålesund.

Selskapet ønsker å være bidragsyter til utviklingen av studentmiljøet og Campus Ålesund, skriver selskapet i en pressemelding.

– Næringslivet på Sunnmøre er avhengig av å ha et godt universitetsmiljø som gjør at folk søker seg hit, og ikke minst blir værende her. Bygget skal være med på å levendegjøre resten av Campus Ålesund, og løfte Ålesund som en attraktiv universitetsby, sier administrerende direktør Karl Johan Sunde.

Selskapet bidrar med å stille 20 millioner kroner til rådighet mot profilering. Også Ålesund kommune og NTNU skal bidra, mens det er Samskipnaden som blir eier og driver av bygget.

Navnet på bygget er ikke endelig bestemt.

– Vi har noen forslag inne, men det blir noe med Sunde eller sundolitt, sier Karl Johan Sunde lurt.