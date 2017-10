1,8 millioner fra Stiftelsen

Alt i alt delte stiftelsen ut 1,87 millioner kroner på sitt halvårlige møte.

På bakgrunn av søknader ble 1,76 millioner gitt i støtte til kulturprosjekter og samfunnsgagnlige tiltak i Ålesund. 36 prosjekter fikk støtte, i følge pressemeldingen fra styreleder Marianne Roald Ytterdal.

De fem kulturstipendene som ble bevilget, er støtte til enkeltpersoner som ønsker å utdanne eller på annet vis dyktiggjøre seg innenfor skapende og utøvende virksomhet.

Tre av stipendene gikk til personer innen kunstfeltet, og to til talentfulle idrettsutøvere.

Halverer tildelingsrundene

Utdelingen av prosjektmidler og kulturstipender kommer i tillegg til stiftelsens egne, større prosjekter.

I 2017 omfatter dette blant annet støtte til Atlanterhavsparken, bokutgivelser og utdelingen av Stiftelsens kulturpris, som i år gikk til forfatteren Nils-Øivind Haagensen.

Sju av de innvilgede prosjektmiddel-søknadene i denne tildelingsrunden går under kategorien «allmenne» formål. De øvrige 29 er til prosjekter i kategorien kultur.

Av disse er 16 støtte til ulik musikalsk aktivitet, ni til annen kunstnerisk aktivitet som dans, drama, film og litteratur, og to til idrett.

Nytt av året er at man har to tildelingsrunder i stedet for fire, en på våren og en på høsten.

Prosjektsøtte

I tillegg til de fem som fikk kulturstipemd, har følgende fått prosjektstøtte:

Hærreteateret & Co.

Åse skolekorps

LHL, Ålesund, Sula og Giske

Klar ferdig gå! For eldre

Moljegapet Blandakor

Ålesund Y’s Men’s Club

Spjelkavik Sokn

Larsgården skolekorps

Kielland, Grethe

Sportsklubben Rollon

Tor Bye Holm

Den katolske kirke

AS Regionteateret i Møre og Romsdal

Aalesunds Turnforening

Pårørendeforeningen ved Sanitetshjemmet

Pårørendeforeninga ved Skarbøvik sykehjem

Stiftelsen Kulturkvartalet

West Nordic International Film Festival Ålesund

Ålesund Symfoniorkester

Lillestortinget v/Fagerlia videregående skole

Momentium AS

Fotballklubben Fortuna Ålesund

Ålesund Kammerkor

Ålesund Studentsamfunn

Nordvest Big Band

Spjelkavik skolekorps

Aggregat Aterlierfelleskap

Stine Rudi Standal

Fjord Cadenza-festivalen

Emblem skolekorps

Big Odd Band