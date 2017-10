Ber om arealkontroll

Les flere nyheter fra Ålesund her: smp.no/alesund

I etterkant ser kommunen at KIWI-butikken er større enn opplyst i Matrikkelen. Ifølge kommunen gjør denne feilen at den nye butikken kan overstige maksgrensen for totalt tillatt butikkareal på Flisnes.

Derfor har kommunen foreslått eierne av nybygget å søke dispensasjon. Det synes arkitekten bak det nye bygget lite om. Hun mener størrelsen på begge butikkarealene bør kontrolleres, ettersom den ene parten mener arealbegrensningene overskrides.

– Vi mener at per dags dato har vi ikke mottatt fullstendig, konsekvent og kvalitetssikret dokumentasjon fra Ålesund kommune som tilsier at vi må søke dispensasjon, skriver arkitekten.