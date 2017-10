Grillhytte ikke lekeareal

Les flere nyheter fra Ålesund her: smp.no/alesund

Grillhytta er ikke godkjent for heldøgnsopphold og har ikke toalett, garderobe eller håndvask med kaldt og varmt vann. Søknaden om å gå ned på arealnormen for store barn fra 4,0 til 3,75 kvadratmeter, vil fylkesmannen ikke godkjenne.

Det påpekes og at endring av arealnorm innebærer endring av vedtektene, noe som skal forelegges foreldreutvalg og samarbeidsutvalget. Dette er også en forutsetning for at barnehagemyndigheten skal kunne godkjenne lokalet etter barnehageloven.