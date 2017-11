Lilla Fjellstue for «små helter»

Lilla er den offisielle fargen som brukes for å markere dagen for tidligfødte barn, og flere steder i Norge og i verden ellers belyses bygg på denne måten for å sette søkelys på utfordringene premature barn og familiene deres møter.

Disse dagene blir også Perinataldagene – en landsdekkende konferanse for foster- og nyfødtmedisin – arrangert i jugendbyen.

Selve prematurdagen er 17. november, og den markeres på nyfødtintensiven ved Ålesund sjukehus med et uformelt treff for familier som har fått premature barn.

– Dette er hvert år en kjekk festdag der vi setter fokus på de små heltene og deres familier, forteller sykepleier Reidun Øye ved Ålesund sjukehus i en epost.

