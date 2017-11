Kjell Volle fikk hederspris etter 38 år som trener

Volle har i 38 år vært trener for fotball-laget Guard HC. Her er formannskapets begrunnelse for prisen:

«Kjell Wolle har i 38 år vært trener og primus motor for fotballaget Guard HC i Ålesund. Det er et lag for psykisk utviklingshemmede, og Kjell har bidratt stort til både livsglede og fotballglede blant de mange som har vært innom i løpet av nesten fire tiår.»

Restaurerte Molovegen 12: Får Byggeskikkprisen for arbeidet med dette huset Stiftelsen Kjell Holm og Sandbakk & Pettersen Arkitekter får pris for arbeidet med å restaurere Molovegen 12.