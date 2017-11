Bror Magnus kan vinne millionstipend i klassisk musikk

Tenoren føyer seg dermed inn i rekka som en av Norges mest lovende klassiske musikere, mener den verdenskjente pianisten Leif Ove Andsnes.

– Bror Magnus er én av kun fem finalister til Statoils talentstipend innen klassisk musikk. Han og de andre finalistene har de siste årene tatt store steg og er i dag blant Norges mest lovende musikere innenfor sin sjanger, uttaler Andsnes, årets juryleder og ambassadør for Statoil Morgendagens Helter, i en pressemelding.

Statoils talentstipend i klassisk musikk skal fungere som en døråpner for norske talenter som ønsker er internasjonal karriere. Stipendet er på én million kroner og deles ut under Høstkonferansen den 28. november.

Ble invitert av Dronning Sonja

Sunnmøringen har studert klassisk sang og opera ved Institutt for Musikk NTNU i Trondheim. Til tross for sin unge alder har 24-åringen vunnet flere priser for sin sangstemme, og gjennomført en rekke forestillinger på konsertscener, festivaler og operahus i både Norge og utlandet.

Tidligere i år fikk Tødenes blant annet æren av å synge på Operagallaen i København etter at han ble spesielt invitert av Dronning Sonja. Han var da den eneste sangeren som ikke var en del av Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse.

Ettertraktet talent

Det siste året har 24-åringen gjennomført en rekke auditions i Paris, Berlin, Geneve og Stockholm, og signert flere avtaler for det kommende året. Målsetningen er å prestere på den høyeste nivået som lyrisk operatenor innenfor det italienske og franske repertoaret.

– Et talent er ikke medfødt, du trenger en sterk indre glød, læringsvilje og innsats over tid for å bli like flink som Bror Magnus og de andre finalistene til årets stipend. Etter flere år med talentutvikling har vi lært at det er disse kvalitetene som kjennetegner Norges største talenter enten de spiller fotball, synger eller forsker på bærekraftige løsninger, sier Cathrine Instebø, sponsorsjef for Statoil Morgendagens Helter.

Konkurrerer med

De andre fire som er nominert til talentstipendet er cellisten Sandra Lied Haga (23) fra Oslo, cellisten Amalie Stalheim (24) fra Bergen, fiolinisten Miriam Helms Ålien (25) fra Alta og sopranen Caroline Wettergren (31) fra Bergen.

Høytstående juryleder

Årets juryleder, Leif Ove Andsnes, var den første vinneren av talentstipendet i 1990. I dag er han en av Norges mest anerkjente klassiske pianister med sine elleve spellemannspriser og flere internasjonale utmerkelser.

Fjorårets vinner var fiolinisten Sonoko Miriam Welde sfra Bergen.

Andre kjente personer som har blitt tildelt stipendet er Ole Edvard Antonsen, Truls Mørk og Marianne Thorsen.