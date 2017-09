Devoldfabrikken er handlestedet hvor gode kjøp, historie, kultur, matopplevelser og aktiviteter utfyller hverandre.

Devoldfabrikken er handelsstedet hvor gode kjøp, historie, kultur, matopplevelser og aktiviteter utfyller hverandre. Når det gamle møter det nye, skapes en unik atmosfære.

Fabrikken har en 164år gammel industrihistorie. Det er her de velkjente ullplaggene fra Devold ble produsert i generasjoner. Det gamle er godt ivaretatt og ser du nøye etter finner du mange historiske spor i de moderne kafeene, de varierte Outlet butikkene og de unike selskapslokalene.

KURS OG KONFERANSE

Unike lokaler for kurs og konferanse

Ofte er det verdifullt med nye omgivelser når en skal samarbeide om utvikling av idéer, planer og prosjekter. Devoldfabrikkens lokaler byr på rolig atmosfære i et inspirerende miljø. Mange gode idéer har sett dagens lys i våre lokaler, nå er det deres tur!

Kort vei fra Ålesund sentrum

Gratis parkering

Alt nødvendig teknisk utstyr

Eventplanlegging

Mat fra vårt kjøkken

Shopping i pausen

Ladestasjoner

BRYLLUP og EVENTS

Devoldfabrikken tilbyr stemningsfulle selskapslokaler for bryllup, jubileum, barnedåp, konfirmasjon og andre sammenkomster. Med en unik historie og sjarmerende preg skapes en ramme hvor dine gjester garantert vil trives. Din store dag vil bli en uforglemmelig opplevelse!

Kort vei fra Ålesund sentrum

Gratis parkering

Alt nødvendig teknisk utstyr

Eventplanlegging

Mat fra vårt kjøkken

Shopping i pausen

Ladestasjoner

Gaveliste

VÅRE LOKALER – DIN OPPLEVELSE

Kølbua

Helt ytterst på kaien finner du Kølbua som ble bygd for å huse kull. Brensel var nødvendig for å få varmt vann og damp, og dermed helt avgjørende for å drifte fabrikken. Hvem hadde den gang trodd at dette skulle bli et innbydende selskapslokale med sjel?

Med levende lys og fyr i peisen gir Kølbua en lun atmosfære for din sammenkomst!

Tilgjengelig på dagtid, kveldstid og helger

Kjøkken, musikkanlegg og alt nødvendig teknisk utstyr

Kapasitet: 60

Tøysekoppen

Tøysekoppen ligger et steinkast fra havet. Store vinduer lar deg komme tett på naturen i all slags vær. I gamle dager ble dette bygget brukt som ullager. Nå har lokalet fått nytt liv med moderne farger og interiør, samtidig som de originale bærebjelkene i taket er godt bevart.

Tøysekoppen skiller seg fra de andre lokalene ved at det har eget romslig lekeområde med mulighet for lek, underholdning og utfordringer for de minste.

Tilgjengelig på kveldstid og helger

Kjøkken, musikkanlegg og wifi

Kapasitet: 70

Utsikten

La deg begeistre av den frie utsikten mot havet! Utsikten er vårt største selskapslokale, og lever opp til sitt navn. Er du heldig får du oppleve den vakre solnedgangen! Utsikten passer perfekt til sammenkomster med mange gjester. Med hvite duker og levende lys tar Utsikten i mot deg og dine gjester med stilfull eleganse som sent vil glemmes .

På dette gulvet har flere nygifte danset sin brudevals!

Tilgjengelig på dagtid, kveldstid og helger

Kjøkken, musikkanlegg og alt nødvendig teknisk utstyr

Kapasitet: 80 / 120

Kantina

Kantina er et romslig lokale som kan dekkes både formelt og uformelt. Her har dine gjester sitteplasser både ved spisebord og i avslappede sofakroker. Med dempet belysning og levende lys gir Kantina en koselig og lun stemning som setter en unik ramme for din sammenkomst.

Dette historiske bygget ble reist i 1933 og ble brukt til ullarbeid og som lager for ull.

Tilgjengelig på kveldstid

Kjøkken, musikkanlegg og wifi

Kapasitet: 160

Har du lyst til å feire eller arrangere noe på Devoldfabrikken ta kontakt med ane@devoldfabrikken.no / 96 90 18 64 / 95 92 97 47

ALLTID 30-70% I VÅRE OUTLET BUTIKKER

Når du handler i outletbutikkene på Devoldfabrikken får du alltid 30-70% rabatt på varene! Slik kan du sikre deg ekte merkevarer til en gunstig prislapp!

Du kan glede deg til besøke Devold, Bergans, Le Creuset, Norrøna, Moods of Norway, Porsgrund, Swims, Helly Hansen og Høyer. I tillegg til dette finner du interiør- og blomsterbutikken Binderiet, barnebutikken Prinsessa og Frosken, Vinmonopolet og to fantastiske kafeer Kantina og Tøysekoppen.

KUNSTNERHUSET

I Devoldfabrikkens eget kunstnerhus kan du oppleve ekte håndverk og komme tett på glassblåser, sveiser, smed, sveiser og billedkunstner. I tillegg til å ha åpne verksted og atelier, har kunstnerne utsalg av sine unike produkter.

Kunstnerne gjør Devoldfabrikken til en levende og annerledes destinasjon, samtidig som vi bidrar til å bevare gamle håndverkstradisjoner.

Vi ønsker deg velkommen til Devoldfabrikken!

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram for oppdatering om utvikling og tilbud.