Beroliger elbil-skeptikerne: – Ingen fare å kjøpe elbil brukt

Går du med planer om å bytte bil og har lyst til å prøve elbil? Bruktbilmarkedet vokser i takt med antall elbiler på norske veier.

Men før du bestemmer deg for å bytte ut bensin og diesel med strøm, er det noen ting du bør tenke over.

– Det viktigste å tenke på, og det gjelder både ny og brukt bil, er å ha lademulighet på jevnlig basis. De fleste har det hjemme. Å basere seg på offentlig lading i hverdagen blir for tungvint, sier Petter Haugneland i Norsk elbilforening.

I dag ruller det cirka 125.000 elbiler på veiene i Norge. Hordaland er det fylket i Norge med størst andel elbiler (pr. september 2017). Hele 31,1 prosent av bilene der er elbiler. I Oslo er tallet 27,8, mens det i Finnmark bare er 4,8 prosent av bilene på veien som er elbiler.

Sjekk statistikken for ditt fylke her.

Sjekklisten

– Et større bruktmarked er bra for kjøperne, men det krever også en viss kompetanse. Elbiler har langt færre bevegelige deler enn en bensin- eller dieselbiler, og listen over sjekkpunkter er følgelig kortere. Men det er likevel noen ting du bør være spesielt nøye med før du signerer kjøpekontrakten, sier Bård Brandsrud, produktsjef for motor i Storebrand Forsikring.

Storebrand lister opp fem punkter de mener er viktig før man kjøper brukt elbil:

Sjekk av garantier og servicehistorikk, sjekk batteriene, andre komponenter – som ladekontakt, ladehistorikk og chassis og bunnplate.

– Vær ekstra obs ved kjøp av bil som er førstegangsregistrert i utlandet. Utenlandske garantier er ofte ikke like bra som de norske, og fremtidig service kan bli en dyr affære, fordi autoriserte merkeforhandlere ikke alltid ønsker å ta servicen, sier Brandsrud i Storebrand.

Elbilforeningen har også en egen sjekkliste for hva du bør se på når du kjøper deg elbil.

– Rekkevidden er viktig å sjekke. Den varierer fra modell til modell. Det avhenger også av kjørestil og årstid. Man må finne en modell som har rekkevidde som dekker de daglige behovene man har, sier Petter Haugneland.

Batteriet overlever bilen

Og fortsetter:

– Du må sjekke om bilen er importert og om det er en nordisk utgave. Mange elbiler er bruktimportert, og da gjelder ikke samme garantivilkår. Og de har gjerne ikke den nordiske vinterpakken med blant annet setevarmer som er fint å ha i Norge.

Når det gjelder garantien på batteriet varierer det. Hos Tesla er det åtte år. Den gjelder da enten bilen man kjøper er to år gammel eller fire. En tommelfingerregel er at batteriet overlever bilen.

– På de moderne bilene er det sånn. Ettersom det er langt færre bevegelige deler på en elbil er det ikke like mange ting som kan gå galt. Mange er skeptiske til dette med batteriet, men det er det ingen grunn til. Her er det ingenting å frykte, sier Nils Sødal i NAF.

Han understreker at å kjøpe elbil brukt ikke bare handler om batteri. Her kan du sjekke hva NAF anbefaler deg å sjekke før du skriver under kontrakten.

– Kjøper du hos en forhandler, som ofte gir en standard bruktbilgaranti, så sjekk at denne omfatter batteripakken på bilen. Kjøper du privat kan det vært lurt å spørre om den er blitt hurtigladet mye. Det er ikke krise, men kan gi litt mer slitasje.

Sødal forteller at batteriet gjerne taper seg noen prosent i løpet av de første 8000 kilometerne, men så flater det ut.

Holder seg i pris

Elbilforeningen ser ingen klare feller å gå ved å kjøpe brukt.

– Nei, det vil jeg ikke si. Men man må «lære seg» hvordan man bruker elbilen. Det handler om å ta forholdsregler med tanke på lading og rekkevidde. En bensin- eller dieselbil består av flere bevegelige deler og er mer komplisert enn en elbil. En elbil skal også ha lavere driftskostnader, sånn sett er den enklere. Men ettersom det er ny teknologi krever det fortsatt at folk setter seg inn i det og ikke bare å kjøpe på impuls, sier Haugneland i Elbilforeningen.

På bruktbilmarkedet på finn.no ligger det godt over 1000 brukte elbiler til salgs. Prisen varierer. Det er det en grunn til, mener Elbilforeningen.

– Det er stor interesse for elbil og da holder prisene seg godt. Men kjøper du brukt er det et litt annet nivå på prisene.

– En brukt elbil kan være et veldig godt kjøp om du aksepterer at den har litt mindre rekkevidde enn ny elbil. Nettopp på grunn av dette dropper prisen på brukt elbil noe mer enn ved tradisjonelle biler, sier Sødal i NAF.

PS! Regjeringens foreslåtte «Tesla-avgift» gjelder ikke ved kjøp av bruktbil.