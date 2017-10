En ny bilnøkkel koster deg flere tusen kroner. Hvorfor er det så dyrt?

Tiden med den gode, gamle, manuelle bilnøkkelen er forbi for de fleste.

Dagens elektroniske bilnøkler er små datamaskiner utstyrt med et aldri så lite utvalg knapper og funksjoner. Enkelt og brukervennlig.

Men dyrt om du mister dem.

Store forskjeller i pris

En test utført av Din Side i sommer viser at det er store forskjeller i pris på nye nøkler. Ny nøkkel til en Mercedes-Benz GLC kan koste deg 6400 kroner. Mens en Nissan Qashqai-nøkkel koster drøyt 4200 kroner. En VW Passat-nøkkel koster 3550 kroner, viser testen utført av Din Side.

Billigst er Tesla. Der slipper du unna med under 2000 kroner.

Alle disse eksemplene er såkalt «keyless», altså ingen fysisk nøkkel. Standardnøkler, for dem som fortsatt tilbyr det, er noe billigere.

Men hvorfor er nye nøkler såpass dyrt?

– Det har med sikkerhet å gjøre, sier Arvid Knøsmoen, delesjef hos Møller Bil Ryen i Oslo. De forhandler Volkswagen-biler.

– Dette er strengt. Man må være godkjent av fabrikken i Tyskland for å kunne kode nøkler til bilen. Disse kodene har vi ikke liggende på databasen i Norge, vi må koble oss opp mot fabrikken i Tyskland slik at vi er online mens den nye nøkkelen kodes. Dette er en prosess.

Det er denne operasjonen, som altså begrunnes med sikkerhet, som koster. Bilforhandleren må ha bilen stående hos seg mens de lager den nye nøkkelen. Har du en reservenøkkel må også denne oppdateres til den nye koden.

Tesla har bevisst lagt seg lavt i pris når deres kunder trenger ny nøkkel.

– Teslas servicesentre er ikke profittkilder for resten av selskapet. Målet vårt er dermed ikke å tjene mest mulig penger på å reparere biler, men å skape den beste kundeopplevelsen. Av denne grunn har vi gjort det så enkelt som mulig å få en ny nøkkel dersom du skulle miste din egen, sier kommunikasjonssjef i Tesla i Norge, Even Sandvold Roland.

Men hvorfor det er så store forskjeller i pris ikke lett å svare på. NAF opplyser at det kan ha med de ulike funksjonene på de forskjellige nøklene. Det kan også være at noen opererer med pris for koding av to nøkler, ikke bare én.

NAF mener det i utgangspunktet ikke er noe som tilsier at forskjellene skal være så store.

Enklere før

– Mister man nøkkelen så kom til oss med en gang, ikke vent, sier Remi Wangen, servicemarkedssjef hos Bilia Økern, som forhandler Volvo.

– Man må «fjerne» den gamle nøkkelen og så programmere en ny. Selv om nøkkelen er til din bil, så må den gamle fjernes før vi laster ned ny software, opplyser Wangen.

Tidligere, da man hadde det fysiske nøkkelemnet, uten elektronikk, kunne man bare slipe opp den nye nøkkelen slik at den passet. Det var billigere og enklere.

Men det var også utfordringer. Som på vinteren hvis nøkkelhullet frøs. Og man måtte få varme det opp (hvis man ikke hadde låsolje). Det slipper man med de elektroniske nøklene.

Møller Bil forhandler også Skoda og Audi i tillegg til Volkswagen i Norge. Arvid Knøsmoen sier at det er vanlig for alle disse merkene med fjernbetjente nøkler.

Sikrere nå

Selv om det koster å få ny nøkkel er det én ting som er bra med den nye teknologien: Den er sikrere for deg som bileier.

– Mye sikrere. Det er såpass vanskelig å stjele en bil i dag ved å få opp låsen at tyvene heller går inn for å stjele selve nøkkelen. Vi ser lite av tyveri av bil på den gamle måten. Men det vil alltid finnes hackere der ute som klarer å få til noe også med denne typen låser, men det er mye sikrer enn tidligere, sier Knøsmoen.

Også det å bestille en ny nøkkel krever at man som bileier kan dokumentere at man eier bilen. Bilforhandleren må også ha en fullmakt fra kunden om det er de som bestiller ny nøkkel.

Utover på 90-tallet ble automatisk startsperre mer og mer vanlig i nye biler. Da hadde nøkkelen en chip i seg som sendte et signal til en mottager som satt på rattstammen. Uten denne fikk man ikke startet bilen og kjørt.

– Dette var førstegenerasjons sikkerhetstiltak med tanke på tyveri av biler, sier Knøsmoen i Møller Bil.

I dag er man kommet enda lenger.

Det er mulig å få ny nøkkel gjennom en låsesmed. Prisene her er gjerne noe rimeligere enn gjennom bilforhandler. Men det er ikke alle bilmerker dette er mulig med.

Noen har nøkkelforsikring inkludert i sin bilforsikring, eller har muligheten til å tegne det. Det betyr at man enten slipper unna med en egenandel ved kjøp av ny nøkkel, andre slipper å betale noe i det hele tatt.