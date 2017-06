Stort trykk på å søke etter personlige bilskilt: – Jobber på spreng for å løse problemet

– Jeg vil tippe det sitter flere hundre personer klare når skjemaet blir lagt ut, sa Torbjørn Aamodt, mannen bak Facebook-gruppen «Personlig Bilskilt til Norge» i forkant av at det torsdag klokken 11 ble åpnet for å søke om personlige bilskilt på Vegvesenets sider.

Det hadde han rett i, og allerede klokken 10.59 opplevde flere brukere at nettsiden gikk i svart.

– Det er et stort antall brukere inne på siden for å få personlige bilskilt. Vi har stor pågang, og jobber på spreng for å løse problemet for dem som ikke kommer inn på nettsiden, sier kommunikasjonssjef i Veivesenet, Simen Narjord.

Dette vil folk ha på bilen

Vi har vært i kontakt med flere personer som skal søke skilt torsdag, men ingen vil røpe navnene i frykt for at det skal bli tatt av noen andre.

Inkludert Aamodt selv.

– Men de fleste vil ha navnet sitt eller noe bilmerkerelatert, erfarer han basert på henvendelsene han har fått.

Det er derimot ikke fritt frem. Aamodt vurderte å bruke de to første bokstavene i etternavnet, men fikk signal fra Veivesenet om at det sannsynligvis ikke ville gå gjennom

– Jeg vurderte å ha AA 1 på bilen min, men fikk beskjed om at det trolig blir litt for likt kongens skilt. Han har nemlig A-1.

Dette er ikke lov

Alle søknader vil bli vurdert i henhold til regelverket, opplyser Narjord.

– Men jeg kan si at banneord, kjønnsord og alt som kan oppfattes som støtende, ikke vil bli godkjent. Skilt som kan misforstås eller stride med varemerkerettigheter, vil heller ikke gå gjennom, sier han.

Videre legger han til at han er spent på pågangen når det åpnes for søking fra klokken 11.

Slik går du frem:

For 9000 kroner kan du bli eier av det unike skiltet i ti år.

For å søke må du:

være over 18 år

være eier av bilen

ikke ha medeier på bilen

1. På denne siden vil det torsdag klokken 11.00 komme lenke til en side hvor du kan sjekke om kombinasjonen du ønsker deg er ledig.

2. Hvis kombinasjonen er ledig og tilfredsstiller kravene kan du logge inn for å søke om rettigheten.

3. Du må ha elektronisk ID for å kunne søke om personlig bilskilt. Merk at skiltet følger personen – og ikke bilen, i ti år.