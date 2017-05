Kjenner du igjen disse fire bilmerkene har du kanskje peiling. Ta testen.

Landets mest solgte bil er Volkswagen Golf. De fleste kjenner sikkert igjen den runde logoen bestående av en V og en W. Men klarer du å gjette bilmerket hvis du bare ser grillen eller siden foran?

Test dine kunnskaper om bilmerker nederst i saken.

BMWs, Toyota, Mercedes og Skoda er også lett gjenkjennelige. Ryktet sier at BMWs logo er en propell sett ovenfra, men det tilbakevises av bmwmcmag.com. Logoen er satt sammen av tyske Bavarias flaggfarger.

Det er heller ikke vanskelig å gjenkjenne Ferraris hestelogo, Fords blå og hvite ovale, og Alfa Romeos kors og slange.

Ferraris hest er et adelsmerke for greve Francesco Baracca. Han ble nasjonalhelt i Italia etter sin innsats i flyvåpenet under første verdenskrig, men døde i kamp, ifølge Car-brand-names.com. Han fikk påmalt hesten på flyets vinger fordi han sorterte under hesteregimentet.

Den gule bakgrunnsfargen er lagt til av Ferrari for å representere Baraccas hjemby Modena.

Jaguars jaguarlogo er endret siden starten. Selskapet het Swallow Sidecar Company. Logoen SS ble naturlig nok endret etter andre verdenskrig. Jaguaren ble lagt til i 1935, og fikk stå alene uten SS fra 1945, ifølge Car-brand-names.com.