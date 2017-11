Minusgrader og snø på fjellet? Slapp av, du kan fortsatt ta elbilen til hytta

Elbiler har kortere rekkevidde om vinteren. Men du trenger ikke avlyse de planlagte turene til fjells selv om du har elbil og det er kaldt ute.

Du må planlegge utflukten bedre enn om du kjører bensin- eller dieselbil. For med kortere rekkevidde på batteriet må du lade oftere. I tillegg er det flere ting som stjeler energi sammenlignet med kjøring i mer behagelige temperaturer.

Men myten om at elbil ikke funker i minusgrader er nettopp det – en myte.

– Vinterføre og lave temperaturer kan by på ukjente utfordringer for nybakte elbilister. Etter hvert som man blir kjent med elbilen og lærer seg de nye rutinene, fungerer den greit for de fleste formål, også om vinteren, sier generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu.

For en elmotor vil starte uansett hvor kaldt det er.

Lad rett før du skal ut og kjøre

– I den grad en elbil ikke starter så er det stort sett fordi batteriet er utladet eller utgått på dato. Det er bensin- og dieselbiler som får utfordringer med kaldstart, sier kommunikasjonsleder Petter Haugneland i Elbilforeningen.

Og det er heller ikke sånn at du må sitte og fryse med varmeapparatet av for å spare batteriet.

– Det er nesten mer komfort i en elbil. mange elbiler er utstyrt med varmepumpe og det er varme i både ratt og sete, selvfølgelig. Man skal ikke sitte der og fryse. Komforten skal være god, fortsetter Haugneland.

Han anbefaler å lade bilen så tett opptil kjøring som mulig. Det betyr at hvis du skal ut og kjøre om morgenen på vinteren, vent med å lade til sent på kvelden eller på natten. På den måten er batteriet varmt etter ladingen – og fulladet – når du setter deg i bilen.

– Lading genererer varme. Dermed opprettholder batteriet varmen mens du lader, eller det blir varmet opp, og da får du bedre kapasitet på batteriet enn når batteriet er kaldt.

Ladingen kan times og styres gjerne via en app på mobilen.

– De fleste ferske elbilister opplever å kunne kjøre tom for strøm en gang eller to. Særlig kan det være vanskelig å planlegge antall ladestopp nå som vi har fått snø og kulde. Elbilforeningens ruteplanlegger kan da være et godt hjelpemiddel for dem som vil legge ut på lengre turer i kaldt vær, sier Christina Bu.

Og legger til:

– Mange vil forsøke å kjøre elbilen til hytta på fjellet i vintersesongen. Det krever ekstra god planlegging og gjennomgang av lademuligheter underveis.

Her er tipsene

Her er ti tips fra Elbilforeningen, som skal sikre at du får mest ut av elbilen på vinteren:

1. Sett på forvarming før du kjører

De fleste moderne elbiler kan tidsinnstille forvarming en stund før du kjører. Da bruker du ikke batterikapasitet på oppvarming.

2. Bruk setevarme

Bruk av setevarme, rattvarme og varmetråder i front- og bakruten er mer energieffektivt enn varmeapparatet.

3. Parker innendørs

Om du har mulighet er det en fordel å parkere innendørs i oppvarmet garasje. Da blir ikke batteripakken kald og rekkevidden blir lengre.

4. Tilpass kjørestil etter forholdene

Er det snø og is på veiene er det uansett lurt å senke farten og kjøre forsiktig. I tillegg bruker du mindre energi og øker rekkevidden.

5. Sjekk lufttrykk i dekkene

For lite lufttrykk i dekkene øker rullemotstanden og energiforbruket. Det samme gjelder piggdekk, så kjør heller med piggfrie vinterdekk om mulig.

6. Lading varmer opp batteripakken

En kald batteripakke har lavere kapasitet. Sett ladingen på tidsinnstilling slik at den er ferdig ladet rett før du skal kjøre om morgenen.

7. Skru på kjørelys og radio

Lys og radio bruker så lite strøm at det ikke påvirker kjørelengden merkbart. I tillegg er det essensielt for trafikksikkerhet og trivsel i elbilen.

8. Unngå kondens

Tørk av gummimatter og la elbilen stå med varmeapparat på og et vindu på gløtt noen timer for å fjerne fukt og begrense kondens og is.

9. Hurtiglading underveis

På ekstra kalde dager kan det være nødvendig med litt påfyll av strøm underveis. Husk at hurtiglading går saktere når batteripakken er kald.

10. Lade når du kan

Sett elbilen på lading der du kan. Da øker du rekkevidden og opprettholder driftstemperatur på batteripakken.