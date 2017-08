Monica opplevde deleøkonomiens bakside: – Jeg er overrasket og sjokkert

Delebil-tjenester som Nabobil.no har åpnet nye muligheter for bileiere og de som noen ganger trenger å låne en bil.

Eier du en bil som du ikke bruker hele tiden, kan du på en enkel måte leie den ut når du selv ikke har behov for den.

Men hva skjer når uhellet er ute? Hvordan fungerer det når det ikke finnes mellompersoner som tar seg av inn- og utlevering?

Det har Monica Fjeld fått erfare.

Tidligere i år leide hun ut bilen sin via Nabobil. Da leietager skulle levere bilen, hadde ikke Fjeld mulighet til å treffe henne. Derfor avtalte de at leietager skulle parkere bilen på parkeringsplassen hennes og legge nøklene på forhjulet.

Så bulk dagen etter levering

På morgenen etter at bilen ble levert, oppdaget Fjeld at det var en bulk på siden av bilen. Hun kontaktet leietager, men leietager nektet for at det kan ha skjedd mens hun hadde bilen.

– Det må ha skjedd etter at jeg parkerte bilen, sier leietageren, som ikke ønsker stå frem med navn.

– Jeg synes det er veldig kjipt for henne, og jeg hadde håpet at hun skulle få dette dekket av forsikringsselskapet. Men samtidig føler jeg meg sikker på at det ikke er min skyld. Skulle jeg brukt Nabobil igjen, ville jeg vært nøye og tatt bilder før og etter.

Dele bil med naboen? Nå blir Porsche-eierne med på delebil-satsingen

På Nabobils nettsider står det klart og tydelig hvordan henting og levering skal gjøres. Utleier og leietager skal gå over bilen og se hvilken stand den er i, og det skal tas bilder fra bilens fire sider – både ved ut- og avlevering.

Sjekk Forbrukerrådets tips nederst i artikkelen!

Feilaktig levering

I Monica Fjelds tilfelle var utleveringen korrekt utført, men det at hun først så og tok bilder av bilen dagen etter at den ble levert, var i strid med Nabobils regelverk, og det skapte problemer for henne.

Fjeld sendte krav om erstatning til Nabobils forsikringsselskap If, men saken ble avvist. Hun har klaget flere ganger, men både If og Nabobil har avvist saken.

– Jeg synes saken er urettferdig, og jeg er overrasket og sjokkert over ansvarsfraskrivelsen. Nabobil tar 20 prosent av summen som leietagerne betaler, og jeg lurer på hva de pengene går til hvis det ikke er forsikring, sier Monica Fjeld.

Leietager hos Nabobil er juridisk forpliktet til å betale egenandel dersom bilen blir skadet mens de leier den. Blir bilen skadet, må du ut med et sted mellom 2000 (glasskader) og 12.000 kroner (kaskoskader, ansvar og brann/tyveri). Du kan imidlertid betale litt ekstra – enten 60 eller 100 kroner pr. døgn du leier bilen – for å senke egenandelen.

– Det er en veldig høy egenandel. Når den er så høy, ville kanskje jeg også ha nektet skyld, sier Monica Fjeld.

If og Nabobil: Ikke krav på erstatning

Både If og Nabobil mener de har behandlet saken korrekt og at Monica Fjeld ikke har krav på erstatning fra dem.

– Jeg kan ikke gå inn i detaljene i saken, men den er blitt behandlet som den skal. Det stilles krav til brukene våre som innebærer billedtakning før og etter leieforholdet. Dette er godt beskrevet i vårt hjelpesenter som vi forventer at brukere av tjenesten setter seg inn i. I tillegg er vi tilgjengelige på telefon og e-post for brukerne våre ved spørsmål, sier Even Heggernes, daglig leder i Nabobil.

Informasjonsdirektør i If, Jon Berge, sier at de har behandlet saken grundig i flere ledd.

– I leieavtalen til Nabobil er det anbefalt at begge parter ser over bilen sammen ved henting og ved levering. I dette tilfellet skjedde ikke det ved levering etter endt avtale. I alle typer leieforhold, også når man leier bil av mer tradisjonelle utleieselskaper, anbefaler vi at bilen blir gransket nøye av begge parter for å unngå saker som dette, sier Jon Berge og fortsetter:

– Vi har forståelse for at det er en kjedelig sak. Mange har opplevd å få bulk på en parkeringsplass på egen bil, og at den som har bulket bilen bare har stikket av. Derfor syns vi det er veldig bra at det blir fokusert på saker som dette i media, slik at flere kan få med seg farene ved utleie, sier Berge.

Flere skader på utleieforhold

Fra 17. august i år sluttet If som Nabobils forsikringsleverandør. Gjensidige har tatt over som bildelingselskapets nye forsikringspartner.

Jon Berge i If sier dette om erfaringene de har gjort seg om delebil-tjenester:

– Generelt kan jeg si at det har vært flere skader på utleieforholdene gjennom Nabobil, enn det er på biler som folk eier selv. Det er mange årsaker til det; utleie i seg selv er en risiko, bilen er i bruk mer siden den blir utleid og får flere kilometer, de som leier kjører en ukjent bil eller er kanskje de ikke kjører så ofte, og det kan også være en viss grad av uvørenhet når man ikke bruker egen bil. Når det gjelder skiftet av forsikringsleverandør hos Nabobil, skyldes det at vi ikke ble enige om pris for neste avtaleperiode. Det har vært lærerikt og spennende å være med i oppstartsfasen, og vi ønsker Nabobil lykke til med videre vekst og utvikling.

Forbrukerrådet: Dette må du tenke når du bruker Nabobil og lignende tjenester

Sjekk brukererfaringer med tilbyderen

– Undersøk hvor raskt utleier svarer, samt hvilken poengsum vedkommende har fått fra andre brukere.

Sjekk bilen før du overtar og levere

– Undersøk om bilen har skader eller andre avvik som du mener bør påpekes. På den måten unngår du som leietager at andres skader blir lagt på deg etter den er levert. Gå på samme måte over bilen før den leveres tilbake, slik at den er i samme stand som den var ved tilbakelevering.

Betal med kredittkort

– Ved å betale med kredittkort er du sikret mot misbruk, og hvis kredittkortinformasjon kommer på avveie.

Meld alle skader

– Hvis uhellet er ute så kan leietager melde skader direkte via Nabobil sin hjemmeside. Sett deg gjerne også inn i forsikringen som er inkludert igjennom Nabobil.

Kilde: Thomas Iversen, juridisk rådgiver i Forbrukerrådet