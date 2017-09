Prøvekjøring av Mini Countryman Cooper S E: Ingen skjønnhet, men har det meste norske bilkjøpere etterspør

BMW har siden millenniumsskiftet bygd opp Mini til å bli noe mer enn bare en småbil. Stjernestøvet fra den originale Mini var et godt utgangspunkt, men bilene som i dag bærer Mini-navnet har minimalt å gjøre med den som kom i 1959, designet av Alec Issigonis.

Lengst unna utgangspunktet er Mini Countryman Cooper S E, som veier nær tre ganger så mye som Issigonis' kreasjon og er 125 centimeter lengre.

Det er langt fra noen småbil. Samtidig er det en relativt liten SUV. En bil som tidligere i år kom i sin andre generasjon, og er større alle veier enn sin forgjenger.

Countryman-modellen er den eneste bilen med Mini-merke som kan håndtere konseptet familie. Den har mål som en kompaktbil, og den innvendige plassen gir rom for fire personer uten at det blir muggen stemning før motoren har blitt varm.

Tekniske data: Mini Countryman Cooper S E All4 Pris: 369.000 kroner Pris testbil: 443.420 kroner Motor: 3 syl. Bensin. Turbo. 1499 ccm. 136 hk v. 4400 o/min. 220 Nm v. 1250 o/min. Elmotor: 88 hk. 165 Nm. Systemeffekt: 224 hk. 385 Nm. Aks: 6,8 sekunder Toppfart: 198 km/t El. rekkevidde: 40 km Forbruk: 0,21 l/mil (blandet) Utslipp: 49 g/km CO2. 4,8 mg/km NOx Bagasjerom: 405 liter LxBxH: 4299/1822/1559 mm Egenvekt: 1660 kilo

Lite til staten

Testbilen, Cooper S E, kan være en fulltreffer i det norske markedet. Ikke fordi den ser stilig ut, for det gjør den virkelig ikke, men drivverket genererer marginale 2782 kroner i bilavgifter.

Denne versjonen er nemlig en ladbar hybrid, hvilket er lystig lesning sammenlignet med en versjon som kun har fossil drivlinje.

Cooper S E har en samlet effekt på solide 224 hestekrefter. En Cooper S har 192 hestekrefter fra en firesylindret bensinmotor og koster 110.000 kroner mer. Cooper S E den billigste Countryman med firehjulstrekk. Faktisk er versjonen med 136 hestekrefter dyrere, selv uten automatgir.

Det er så man kan lure på om det er noen vits i å importere noen andre varianter...

Ikke akkurat «mini»

Countryman Cooper S E er en genuint kvikk bil. Elmotoren gir en ekstra boost, og bilen skyter fart når man har den i den mest sportslige settingen.

Null til hundre-tiden på 6,8 sekunder viser at dette ikke en treig handlekjerre.

På den annen side så er ikke akkurat bilen «mini». Den veier 1660 kilo før man har satt seg inn, og det blir mildt sagt latterlig når bilen forteller at den skal by på «gokart-følelse» i sportsmodus.

I svinger klarer den aldri å skjule at den har en BMI som er langt unna en gokart, eller en sprek kompaktbil for den saks skyld. En bakkeklaring på 16,5 centimeter hjelper heller ikke til her.

Dette er ikke en bil som gir noen følelse av å gå på skinner når man vrir på rattet. Fysikk og realisme innhenter bilen ganske raskt.

Drivverket er det samme som i BMW 225xe Active Tourer. Batteriet og elmotoren er ved bakre aksling, og ved ønske eller behov slår den inn og gir bilen firehjulstrekk. Samarbeidet mellom de to motorene er sømløst, man merker knapt vekslingen mellom dem, bortsett fra fraværet av lyd når det kun er eldelen som brukes.

Den elektriske rekkevidden er oppgitt til fire mil, noe som betyr rundt tre i virkeligheten. Batterikapasiteten er 7,6 kilowattime og ladetiden er to og en halv til drøyt tre timer avhengig av lader.

Perfekt for Norge

Cooper S E har flere forskjellige kjøremodi, fra rent elektrisk – hvis batteriet har nok kapasitet – til sportslig der motorene jobber for å levere mest mulig effekt.

Man kan be teknikken spare på batterikapasitet slik at man for eksempel kan kjøre elektrisk når man kommer til en by, og bilen kan lade opp batteriet under kjøring.

Countryman Cooper S E treffer tidsånden i Norge så å si perfekt. Drivlinjen er ekstremt populær på grunn av de gunstige avgiftene.

I tillegg er det en slags SUV med alt det innebærer, som høy sittestilling, god bakkeklaring og firehjulstrekk. Importøren sier at vel halvparten av alle Countryman-bilene som selges i Norge, er Cooper S E, og de regner med at dette vil øke i tiden som kommer.

Men det er viktig å forstå at det oppgitte forbruket kun er mulig under svært begrensede omstendigheter. Så fort batteriet flater ut, er det en tresylindret bensinmotor på 136 hestekrefter som skal få en nær 1,7 tonn tung bil til å oppføre seg som en Mini.

Da kan bensintanken på 36 liter fort føles litt snau på lengre turer.

Pluss og minus

+

Pris

Ytelser og teknologi

–

Tung

Utseendet