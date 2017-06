Selge bil? Da må du huske på dette

Å selge bil på egen hånd er noe de fleste gjør få ganger i løpet av livet. Når du først skal gjøre det, er det likevel viktig at det gjøres riktig, sier ekspertene vi har snakket med.

– De fleste spørsmål og de fleste sakene vi megler i, er om bil. Satt opp mot antall omsetninger av biler, er det en overhyppighet av klager på privatselgere enn profesjonelle selgere i våre meklingssaker, forteller kommunikasjonsrådgiver i Forbrukerrådet, Martin Skaug Halos.

Selger har opplysningsplikt

Han minner om at man som selger etter kjøpsloven har plikt til å opplyse om alle feil – også skjulte feil. Etter loven kan bilkjøper klage i to år.

– Mellom private aktører kan det inngås avtale om dårligere vilkår enn det loven åpner for, som at bilen selges uten klagerett. Det må imidlertid avtales spesielt og det vil selvfølgelig ikke gjelde hvis du bevisst har holdt tilbake feil og mangler, sier Halsos.

– Skriv kontrakt

Kommunikasjonsrådgiver i NAF, Jan Ivar Engebretsen, trekker frem ærlighet og ryddighet som de viktigste faktorene i salgsprosessen. Han mener den største feilen partene gjør i salgsprosessen er å hoppe over kontrakten.

Ifølge tall fra NAF er det 400.000 biler som skifter eier i løpet av ett år. 40 prosent av disse skriver ikke kontrakt ved eierskifte.

– En kontrakt bør si noe nærmere om de opplysninger selger har gitt og hva partene er blitt enige om. Legg gjerne ved dokumenter som er relevante for kjøper, som for eksempel servicehefte, kvitteringer for utførte reparasjoner og påkostninger, EU-kontroll, mangellapp og lignende, sier Engebretsen.

Selger har ansvar for feil og mangler

Ved salg av bruktbil, er det vanlig å ta forbehold om at bilen selges «som den er» eller «som forevist». Det betyr at kjøperen i utgangspunktet aksepterer bilen i den tilstanden den er, og med de feil og mangler den har.

– Selger vil likevel kunne bli ansvarlig dersom det er gitt mangelfulle eller uriktige opplysninger om forhold ved bilen, eller dersom bilen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å forvente, forteller Engebretsen.

Her er de vanligste tabbene folk gjør ved bilsalg:

Skriver ikke kontrakt.

Selger informerer ikke godt nok om bilen. Et tips er p sikre seg med en tilstandsrapport fra et verksted for å unngå klager på skjulte feil og mangler.

Selger blir ikke med på prøveturen som potensiell kjøper tar. Biler blir i enkelte tilfeller stjålet på denne måten.

Selger leverer fra seg bil og nøkler uten å ha sikret seg at pengene er inne på konto.

Selger skriver under salgsmeldingen som egentlig skal til Statens vegvesens trafikkstasjon, men sender den i stedet med kjøper. Kjøper kan da unnlate å sende den til trafikkstasjonen og kjøre på tidligere eiers identitet.

Selger glemmer å si opp forsikringen på bilen etter salg. Det er penger å hente her på resterende forsikringsperiode.

Selger glemmer å ta ut bombrikken fra bilen før levering.

Slik går du frem når du skal selge bilen:

1. Prissetting:

– Mange setter verdien ved å se på lignende modeller på markedet. Hvis du tar en NAF-test på bilen før salg, vurderes den tekniske tilstanden til komponenter og karosseri som har betydning for driftssikkerhet og pris. Et slikt dokument kan også øke din troverdighet som selger, sier Engebretsen.

2. Annonsering:

Undersøk hvilke annonsemuligheter som finnes. Finn.no er det mest kjente stedet for bruktbiler til salgs, men det finnes også flere nettsider.

– Det du forteller om bilen anses å være en del av salgsavtalen. Det er derfor viktig å ikke overdrive eller skrive noe i annonsen som du ikke kan stå senere. Unngå ord som «strøken» eller «rustfri», råder Engebretsen.

Han anbefaler å bruke ekstra tid på å sikre seg at bildene i annonsen er av god kvalitet, og at bilen fremstår best mulig på dem.

– Husk å vaske bilen innvendig og utvendig før bildene tas. Utvendig må bilen tørkes etter vasking før bildene tas, vanndråper kan lyve på bilder slik at en mulig kjøper misforstår og tror at det kan indikere skader. Jeg anbefaler selger å ikke vaske motoren før salg. Begrunnelsen for dette er at selger har større mulighet til å fremvise motorrommet uten antydninger av svetting eller lekkasjer som ses bedre i et møkkete motorrom.

3. Skriv kontrakt:

Kontrakten er handelens viktigste dokument. Fyll ut kontrakt på Forbrukerrådets nettsider eller NAFS nettsider . Kjøperen har rett til å få vite om feil og mangler ved bilen. Hva som regnes som vesentlig vil variere med alderen på bilen, hvor langt den har gått og lignende.

4. Send inn elektronisk salgsmelding på nett:

Statens vegvesen har en digital løsning som gjør det enkelt å sende inn salgsmeldingen.

5. Ikke gi fra deg nøklene før du har pengene:

– Det finnes svindlere der ute som vil lure naive bilselgere. Sørg for at pengene er inne på konto før du leverer fra deg bilen, råder Halsos.

Kilder: NAF og Forbrukerrådet