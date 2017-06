Skal du på bilferie i sommer? Les disse tipsene først.

– Vårt tips til en god bilferie er at du forbereder deg godt og starter ferien hjemme. Vær trygg på at bilen er i teknisk god stand, sier kommunikasjonsrådgiver Jan Ivar Engebretsen i Norges Automobil-Forbund (NAF).

En av de vanligste feilene vi gjør på bilferien kan virke smart i utgangspunktet, men kan skape store problemer.

– Ikke fjern reservehjulet fra bilen for å gi økt bagasjeplass! Av over fire millioner assistanser på de vesteuropeiske sommerveier er punktering nummer to på veihjelpsstatistikken, sier Engebretsen.

Han har listet opp noen sjekkpunkter før reisen:

Motorolje: Ny og fersk motorolje er ikke bare en god smører, den kjøler og leder også bort varmen fra vitale motordeler. Batteri: Sjekk batteriets tilstand og ladekapasitet. Problemer med batteriet er vanlig også på sommerstid. Lufttrykk: Sjekk trykket i hjulene – husk også reservehjulet. Dekkene må være kalde når det måles. Tommelfingerregel er 10 prosent mer enn vanlig hverdagskjøring, eller se i bilens instruksjonsbok. Jekksjekk: Se om jekk og verktøy ligger i bilen og ta en funksjonstest. Husk også riktig hjulboltsett til reservedekket. Punktering: Har du ikke reservehjul, men kun et sett med tettemelk og kompressor, er det viktig å lære seg bruken av dette før du trenger det. Takboks: Hvis du skal bruke takboks, sjekk lovlig maksimalvekt på taket. Avhengig av hvilken type bil, så varierer det fra 40 til 90 kilo. Trekant: Refleksvest og varseltrekant skal være lett tilgjengelig. Bremsevæske: Kokepunktet for bremsevæsken skal være minimum 155 grader.

Slik pakker du feriebilen smart og sikkert

For å unngå farlige situasjoner ta et godt overblikk før du pakker og pass på at det bare er myke ting inne i kupeen.

Har du med hund, husk å sikre den med i et bur eller spesialsele, eventuelt foran på gulvet ved passasjersetet. Ved en bråstopp i 50 kilometer forvandles 18 kilo til et trykk på 540 kilo.

– La den største og tyngste bagasjen skal ligge lavest og så langt frem som mulig. Dette gir lavt tyngdepunkt og bedre kjøreegenskaper. Bagasjen kommer da ikke i bevegelse ved en bråstopp, sier Engebretsen.

Han minner også om at det blir innkjøp underveis, så sørg for at det er ekstra plass.

Reise med barn

Lange bilturer kan være en utfordring for liten og stor. Sørg for at barna er skjermet mot sol i bilen. Rullegardin, skjerm eller folie kan festes på vinduet.

– Har du barn er det viktig å huske lydbøker, bilbingo, musikk og/eller DVD-filmer til bilturen. På lange turer er det dessuten nødvendig å ha med nok drikke og ta viktige pauser, sier Engebretsen.

Visste du om dette filteret?

Det er et filter i bilen som bør skiftes en gang i året, litt avhengig av hvilke kjøreforhold bilen ferdes i.

– Mange bileiere vet ikke, eller glemmer, at de har et friskluftfilter/pollenfilter. Hvis filteret blir tett vil det bli mindre luftmengde inne i bilkupeen og gir dårlig effekt i friskluftanlegget. Dette er en jobb som på de fleste biler er enkelt å utføre av bileier selv, sjekk instruksjonsboken hvor filteret sitter, råder Engebretsen.

Bilferie i Europa Grønt kort er et internasjonalt forsikringskort som bekrefter at du har gyldig ansvarsforsikring. Kortet kan lette situasjonen dersom du opplever et trafikkuhell og må bevise at du har gyldig forsikring. Det er ikke påkrevd overalt i Europa, men det anbefales at du reiser med det. Kortet kan du få hos av forsikringsselskapet ditt. Se mer om hvilke land som krever grønt kort: https://www.tff.no/informasjon/Gront-Kort/ Sjekk om landet/landene du skal til krever internasjonalt førerkort – det er et krav i mange østeuropeiske land.

Ikke bli fartsblind På mange europeiske hovedveier er det maks fart på 130 km/t. Ved noen strekninger i Tyskland er det også fri fart. Men NAF anbefaler at du holder deg under hastigheten – det er sikrere og en sparer både bensin og nerver. Noen enkle huskeregler: Hold til høyre: Da bidrar du til at det blir bedre plass for alle, og trafikken vil flyte bedre.

Kjørt for langt? Fortsett videre i samme retning. Prøv ikke med noen snumanøver, og ikke prøv å rygge tilbake. Kjør videre til neste avkjørsel, ta av og kjør tilbake igjen.

Trafikkork: Blir det full stopp på motorvei, er det fornuftig å tipse bilene bak ved å sette på varselblinkene.

Bensin: Du kan få bot dersom du går tom for bensin og ikke varsler tidlig nok med varselblink. Det er i prinsippet ikke lov å stanse, så det er din plikt å sørge for at du har nok bensin.

Forbikjøring: Det er ikke tillatt med forbikjøring til høyre med unntak for kork og kødannelse i alle filer.

Bruk speil, øyne og ører: Du kan bli innhentet av biler med store motorer i høy fart. Bli derfor ikke liggende i venstre felt.

Ved nødstopp på Autobanen, ta på deg refleksvest – sett ut varseltrekanten – flykt bak autovernet med alle passasjerene og deg selv. Kilde: NAF

Men en av de viktigste tingene å huske på?

– Reservenøkkel er verdt sin vekt i gull!

Nordmenn leier bil for én milliard i året

En ting er å ta med sin egen bil på ferie, men svært mange nordmenn velger å leie bil i sommerferien. Årlig leier nordmenn bil for én milliard kroner, ifølge Forbruker Europa. Men det er mange feller å gå i.

Belastning for skader i etterkant, betaling for ekstrautgifter og forsikring, betaling ved avbestilling og annen bil enn avtalt, er de vanligste klagene Forbruker Europa får fra nordmenn som leier bil utenlands.

Gode tips når du leier bil: Sett deg inn i avtalevilkårene – sjekk om du kan krysse landegrenser. Bruk kredittkort, da kan du klage til banken. Ikke kjøp forsikringer du ikke trenger – sjekk hva du har før du bestiller. Skaff bevis – gå gjennom bilen med utleier, og ta gjerne bilder. Sett deg inn hva du skal gjøre hvis det skjer et uhell – utleier har gjerne egne rutiner og faste verksteder. Ta kontakt med Forbrukerrådet om noe går feil i Norge og Forbruker Europa om noe går feil i EU og på Island. Kilde: Forbrukerrådet.

Et nytt EU-reglement har gjort det vanskeligere for leiebilselskapene å ta mer betalt enn de skal. De siste årene har antall klager på nettbestillinger av leiebil økt.I fjor kontaktet 25 prosent flere forbrukere klageorganene i sine land, viser fersk statistikk fra Forbrukerrådet. De vanligste klagene var at bilen ble dyrere enn hva forbrukeren hadde godtatt når bilen ble bestilt.

EU har nå slått fast at prisen du får oppgitt skal inkludere alt, avtalespråket skal være lettfattelig og at informasjon om eventuell ekstra forsikring skal være tydelig.

Vi ba direktør Ragnar Wiik i Forbruker Europa liste opp sine råd før du leier bil. Dette er de tre viktigste:

Lese kontrakten nøye før du skriver under Spør om hva den endelige prisen blir Sjekk bilen for skader før du kjører av gårde

Men en av de vanligste fellene er å ikke sette seg inn i reiseforsikringen.

– Flere blir tilbudt tilleggsforsikringer når de skal hente bilen. Mange reagerer på det. Forsikringene koster ofte mer enn selve leien. Ved å sjekke dine egne forsikringer før du reiser unngår du det. Det holder normalt med én forsikring når du leier i EU og Norge, sier Wiik.

Hvis du vil unngå kostbare egenandelsforsikringer, er det penger å spare ved å søke deg frem til noen på nett, fremfor å kjøpe hos utleiefirmaene.

– Sjekk også med forsikringsselskapet ditt om førerulykkesforsikringen dekker kjøring av leiebil i utlandet. På den måten kan du spare penger på en forsikring som du ikke trenger, sier Wiik.

Kasko og ansvar er alltid inkludert i vanlige bilforsikringer i Europa.

– Får du problemer med et leiebilselskap i Norge kan Forbrukerrådet gi råd og veiledning. Løser ikke saken seg kan vi megle. Gjelder det et leiebilselskap i EU og på Island kan Forbruker Europa hjelpe, sier Wiik.