Snart tid for dekkskifte, her er NAFs råd: – Gode dekk er en billig livsforsikring

– Det viktigste er sikkerheten. Gode dekk er egentlig en veldig billig livsforsikring, sier Nils Sødal i Norges Automobil-Forbund (NAF).

Høsten markerer starten på vinterhalvåret. Det betyr at det er på tide å sko bilen for glatte veier. Men tror du det bare er å trekke på seg kjeledressen og begynne å skru?

Det er flere ting å tenke på og mye du bør sjekke: Er mønsterdybden i dekkene god nok, vet du hvordan du sjekker rotasjonsretningen på dekkene og hvor hardt skal boltene skrus fast?

Det er tillatt å skifte til vinterdekk 1. november. I Nordland, Troms og Finnmark er det tillatt å legge om allerede 15. oktober. Velger du den piggfrie varianten er det ingen begrensninger på når du kan bytte. Du kan i praksis kjøre på piggfrie vinterdekk hele året.

Men visste du at piggfrie vinterdekk har en betydelig større bremselengde på typisk høstføre, seks-syv varmegrader og våt asfalt?

– Vi anbefaler faktisk folk å vente lengst mulig med å legge om til vinterdekk, også de piggfrie. Og vi fraråder folk å kjøre med piggfrie vinterdekk året rundt, slik enkelte gjør. Datoene 1. november/15. oktober er ingen absolutt frist. Det er da det er lov å kjøre med piggdekk, men det er ikke lovpålagt å ha det på da. Men man skal alltid sko bilen etter forholdene, forklarer Sødal i NAF.

Ferdes du i områder hvor føret krever piggdekk, er det tillatt å skifte også før 1. november og 15. oktober. Dette er bilførers ansvar.

Ikke skru igjen for hardt

Som regel kommer det første snøfallet brått på. Da kan det være greit å ha sjekket hvordan det står til med de fire vinterdekkene som har ligget i ro siden i vår.

Det første du bør gjøre er å sjekke mønsterdybden i dekkene. NAF anbefaler fire millimeters dybde. Det er strengere enn loven som sier minimum tre millimeter.

Rotasjonsretning er enkelt og greit retningen hjulene skal trille. Det er viktig at man sjekker dette slik at ikke mønsteret ikke blir feil.

– Dette står piler på siden av dekkene som viser hvilken vei de skal rulle, sier Nils Sødal.

– Hva bør man gjøre: Bytte selv eller la fagfolk ta seg av det?

– Det er litt opp til en selv. Det fine med å gjøre det selv er at man da holder kunnskapen ved like. Tar man drillen to ganger i året så vet man at verktøyet og utstyret man har fungerer. Da vet du at det blir gjort ordentlig. Men jeg forstår godt at folk setter det bort.

Men Sødal avliver myten om å skru igjen hjulboltene så hardt man klarer.

– Man skal stramme til det sitter. Skrur man til det knaker og braker i boltene har man skrudd igjen for hardt. Det er noe som heter momentnøkkel som man kan bruke. Hvordan den skal stilles inn finnes i instruksjonsboken som følger bilen, opplyser Sødal.

Når sommerdekket først er av så anbefaler NAF å smøre navet. Det finnes salver som smører slik at dekkene slipper når boltene er av.

– Og så bør man etterstramme boltene etter 30–40 kilometers kjøring.

Fem kjappe råd 1. Finn dekk som passer ditt behov. Piggfritt passer fint i byene, på bygda kan piggdekk være best. Ingen automatikk i at dyrt passer ditt behov best. 2. Sjekk mønsterdybden. Loven sier minimum tre millimeter, NAF anbefaler fire. 3. Sjekk rotasjonsretning før du setter dekkene på. 4. Smør navet slik at det blir enkelt å få dekket av igjen til våren. 5. Ikke stram for hardt. Hjulboltene skrus fast til de sitter. Etterstram etter 30–40 kilometers kjøring.

Dyrt ikke nødvendigvis best

Det er store forskjeller i pris på vinterdekk. Så hva bør man egentlig velge?

– Se på de ulike dekktestene og finn det som passer til ditt bruk. Det er ingen automatikk i at de dyreste dekkene passer best for deg. Det handler om type forhold man kjører mest på. Bor du i byen og kjører mest på bar asfalt klarer du deg fint med piggfrie dekk. Bor du et sted hvor det er mye is er piggdekk best. Men på vanlig vinterføre er det ikke lenger noen forskjell på piggfrie og piggdekk, sier Sødal.

– Hvor stor forskjell er det på gode og dårlige vinterdekk?

– Det er ingen fasit på dette, men et slitt vinterdekk slipper veigrepet mye raskere på vanskelige kjøreforhold som is og snø. Bremselengden blir større og man sklir raskere av veien. Å måtte bremse i kritiske situasjoner vil ha en del å si. Det er lurt å investere i ordentlige dekk slik at du ferdes trygt for din egen del og alle andre som er rundt deg i trafikken.

Dekkene som tas av bilen bør vaskes og lagres tørt og mørkt. Da holder de lenger.

– Når man skal lagre dekkene bør man henge de opp på veggen eller stable de liggende. Det handler om at det ikke skal være skjev belastning på gummien når de står lagret.