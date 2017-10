Teslas «superbil» kåret til den minst pålitelige bilen

Consumer Reports, som er USAs svar på Forbrukerrådet – med 80 års erfaring fra forbrukerjournalistikk og forbrukerråd, har foretatt sin årlige test av hvilke biler som er mest pålitelige.

Basert på 17 typiske problemområder presenterte de nylig listen over de ti bilene som er mest og minst pålitelige.

Alt fra skrikende bremser til girsystem og problemer knyttet til firehjulstrekk og det elektroniske systemet, er vektlagt i undersøkelsen.

På listen over de ti minst pålitelige bilene finner vi flere favoritter fra det norske bilmarkedet, blant annet tre SUV-er.

Ti minst pålitelige biler

Tesla Model X Cadillac Escalade Volvo XC90 Ford Fiesta Ford Focus Fiat 500 GMC Acadia Jaguar F-Pace Mercedes-Benz GLC Chevrolet Camaro

Tesla: Ikke grunn til bekymring

Ford Focus, Fiat 500, Ford Fiesta, Volvo XC90 og Jaguar F-Pace er alle på listen. Aller dårligst ut kommer Tesla Model X.

Det er bilens klimaanlegg, «body hardware» (elektriske og/eller manuelle vinduer, hvordan bilbeltene er, hvordan dørene lukker seg, lås, innstillinger for setene, speil, soltak osv.), rust og hvordan lakken er som nevnes som årsaker.

Kommunikasjonssjef i Tesla Norge, Even Sandvold Roland, avdramatiserer og mener det ikke er grunn til bekymring for Tesla-eiere i Norge.

– Vi er de første til å innrømme at Model X hadde pålitelighetsproblemer til å begynne med, men dette er rett og slett ikke en aktuell bekymring for nye Model X i dag, og det har ikke vært det på en god stund. Pålitelighetsvurderingene fra Consumer Reports henger et godt stykke etter, fordi undersøkelsene deres gjennomføres mange måneder før resultatene publiseres.

– Bilene våre er de tryggeste og best ytende bilene tilgjengelige i dag, og i fjor bekreftet vi en forbedring av Model X-påliteligheten på 92 prosent sammenlignet med starten av 2016. I år har vi fortsatt arbeidet og oppnådd ytterligere 24 prosent forbedring i den første halvdelen av året. Dette gjenspeiles i de stabilt høye vurderingene eierne våre gir oss i tilfredshetsundersøkelser, sier Sandvold Roland.

Vi testet Tesla Model X da den kom for ett år siden: Teslas Model X er virkelig noe for seg selv

Ti mest pålitelige biler 1. Infiniti Q70 2. Toyota Prius C 3. Toyota Prius V 4. Lexus IS 5. Toyota RAV4 6. Audi Q3 7. Lexus GS 8. Lexus ES 9. Subaru BRZ/Toyota 86 10. Kia Niro

Mest solgte

Volvo Norge ønsker ikke å si så mye om det som kommer frem i Consumer Reports.

– Vi kjenner ikke detaljene i denne amerikanske rapporten, og kan derfor ikke kommentere den. I Norge er Volvo XC90 den mest solgte modellen i premium SUV-segmentet. Volvo ligger dessuten helt i toppen av Norsk Kundebarometer. Dette innebærer at Volvo-verkstedene har stort fokus på å løse eventuelle problemer som måtte oppstå, til det beste for kundene våre, sier Rune Gutteberg Hansen, informasjonsdirektør i Volvo Norge.

Forbrukerrådet ønsker ikke å kommentere rapporten og bilene som omtales direkte fordi de ikke har uttømmende data for disse modellene.

– Dersom nybilen feiler som følge av produksjonsmessige svakheter kan forbrukeren klage på dette. Klagefristen for nybiler er fem år. Forbrukeren bør sette seg inn i eventuelle tilleggsgarantier som følger med bilen. Disse skal gi bede rettigheter enn loven, enten i innhold eller utstrekning, sier Pia Cecilie Høst, leder av forbrukerdialog i Forbrukerrådet.

Her har du Forbrukerrådets tips og råd ved kjøp av bil.

På topp ti over de mest pålitelige bilene finner vi biler som Toyota Prius, Toyota RAV4, Audi Q3 og Lexus (se faktaboks lenger opp i saken).