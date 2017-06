Test av Audi RS6 Performance: – En klin kokos stasjonsvogn

En viktig del av Audis image har lenge vært store familiebiler av høy kvalitet. Kjøretøy som har vært med på å skape det som i dag kalles premiumbiler.

Audi byr på et høyt nivå av opplevd kvalitet, derfor har de kunnet ta litt ekstra for sine biler sammenlignet med mange andre merker. De har produsert streite kvalitetsbiler som har trafikkert strekningen villaområdet-høyfjellet i en årrekke.

Ekstreme spesifikasjoner

Som hos konkurrentene Mercedes-Benz og BMW er det en del av Audis merkevarebygging at de har toppmodeller som er ekstra spreke, bygget i en spesialavdeling. Disse bilene er med på å gi de mer ordinære utgavene et kulere image.

I tillegg skal toppmodellene inspirere kjøperne av de vanlige bilene til å velge mer ekstrautstyr.

Ekstra drøyt blir det når spesialavdelingen har gått over Audis største stasjonsvogn, A6 Avant. Spesifikasjonene til en Audi RS6 Performance er så ekstreme at man først tror det er tøys. Den har 605 hestekrefter, et dreiemoment på 700 newtonmeter og gjør null til hundre på 3,7 sekunder.

Spesifikasjonene til en Audi RS6 Performance er så ekstreme at man først tror det er tøys.

Buldring

Vi snakker altså om en stor og romslig stasjonsvogn som kan gjøre en superbil flau. Det er egentlig stor humor fra mennene i hvite frakker i Audi Sport-avdelingen.

Det kule er at bilen langt på vei ser ut som en hvilket som helst vanlig A6. Den har riktignok kraftigere luftinntak foran, bredere skjermer og en diger diffuser med tilhørende bazooka-eksosrør bak, men dette er detaljer som «folk flest» ikke legger merke til.

RS6 klarer ikke helt å skjule hva den driver med når startknappen trykkes inn og en voldsom buldring bryter løs. Forvirringen er stor når folk i nærheten prøver å finne ut hvilken bil som satte i gang levenet.

Beist

Denne splittede personligheten tar bilen med seg ut på veien. Lar man den være i comfort-modus er det bare litt ekstra buldring som skiller den fra en vanlig A6.

Trykker man seg over til den mer sportslige settingen, kalt «dynamic», blir den et aggressivt beist. Her er responsen fra gass og girkasse så voldsom at sertifikatet henger i tynn tråd fortere enn man klarer å oppfatte.

Vel voldsom

Når man går av gasspedalen, kommer det flere solide drønn fra eksosanlegget, samtidig er det litt vanskelig å finne den riktige balansen – særlig om man har girkassen i manuell. Da gir fraværet av kraft når gasspådraget avtar, en følelse av at bilen bremser.

Dermed er det noe vrient å finne en ideell rytme om man ønsker å kjenne på bilens helt ville kraftressurser.

Man kjenner også at det er en stor og tung bil. Dette er ikke en bil som vinner noen slalåmkonkurranse mot en sportsbil. Det er mye vekt over frontakslingen, slik at understyring, altså at bilen vil rett frem når man svinger, er noe man må være på vakt overfor.

Men det er en bil som både drar fra og svinger seg forbi en hvilken som helst monster-SUV. Det lavere tyngdepunktet gir bilen en solid fordel i den konkurransen. Og det er ikke lett å forstå at noen vil ha en slik SUV etter å ha prøvd RS6.

Langt billigere enn SUV

Er man først i markedet for en spinnvill familiebil, er RS6 minst like behagelig på veien, har omtrent samme innvendige plass, selvsagt firehjulstrekk, og er en triveligere fremtoning enn en SUV med ekstrem motor.

Langt billigere er den også. En Porsche Cayenne Turbo S, trolig markedets aller beste høyytelses-SUV, koster nær én million kroner mer og har 35 hestekrefter mindre.

Noe unødvendig

At det ikke finnes et eneste menneske på kloden som faktisk har behov for noen av disse bilene, er ikke et faktum kundemassen bryr seg om. Snarere tvert imot. Det ekstreme blandet med det normale er nok den aller viktigste drivkraften for kjøperne.

De kunne ha skaffet seg en helt vanlig A6, men 605 hestekrefter appellerer til det samme stedet i hjernen som Christian Louboutins stiletthæler, 80.000-kroners landeveissykler og high-end stereoanlegg.

Livet hadde fungert utmerket uten, men hvorfor være rasjonell hele tiden? Disse følelsesstyrte kundene med meget solid økonomi finnes det en del av, også i Norge. Den norske importøren forteller om rekordsalg av RS6 i år.

Pluss og minus

Pluss:

Komfort og ekstreme ytelser i skjønn forening

Høy kvalitet over hele linjen

En opplevelse helt utenom det vanlige

Minus:

Selvsagt en fullstendig unødvendig bil

A6-interiøret begynner å bli datert

Tekniske data:

Audi RS6 Performance

Pris: 1.553.500.-

Pris testbil: 1.696.970.-

Motor: V8 syl. Bensin. 2 turboer. 3993 ccm. 605 hk v. 6100 o/min. 700 Nm v. 1750–6000 o/min.

Aks: 3,7 sekunder

Toppfart: 250 km/t

Forbruk: 0,96 l/mil (blandet)

Utslipp: 223 g/km CO₂. 18,7 mg/km NOx

Bagasjerom: 565 liter

Mål (LxBxH): 4979 x 1939 x 1461 mm

Egenvekt: 1950 kilo

Tilhengervekt: 2100 kilo