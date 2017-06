Test av Mazda MX-5: – Mye moro for pengene

Mazda MX-5 har så å si alene holdt tradisjonen med små, morsomme og rimelige sportsbiler ved like – helt siden den første MX-5 kom i 1989.

I årene etter har det fra tid til annen vært andre små roadstere på markedet, men ingen har vært en like stor suksess som MX-5.

Dette er verdens mest solgte toseter, med over én million leverte eksemplarer.

Dagens utgave er fjerde generasjon og ble lansert for to år siden. Som vanlig med temmelig beskjeden motorisering, enten en 1,6 liter med 131 hestekrefter eller en toliter med 160.

Nå har Mazda funnet ut at kundene kanskje vil ha muligheten til å velge noe annet en ren roadster med tøytak, og ruller ut MX-5 RF.

Sjekk hele listen:

Klassisk coupé

RF står for «Retractable Fastback». Det vil si at bilen har et ståltak som ved et tastetrykk legger seg bak, mens resten av takkonstruksjonen blir stående igjen.

Denne løsningen gir bilen et ganske annet utseende, som en klassisk coupé. Og det kler bilen, som har kraftige hjulbuer foran og et relativt langt panser.

Selvsagt får man ikke like mye vind og støv i håret når man ikke kan fjerne hele taket, som med roadsteren, men det kan jo tenkes at vær og klima ikke alltid er tilpasset cabrioletkjøring.

Gøy på veien

Ståltaket gjør ikke bilen mer praktisk. Bagasjeplassen er den samme, dødvinkelen er massiv, og det innvendige rommet er fortsatt ikke noe for folk med klaustrofobi. Noe som er helt underordnet når det gjelder denne bilene, uansett utgave.

Dette er et kjøretøy for folk som liker å kjøre, som vil ha det gøy på veien uten at det blir latterlig dyrt. Mazda har aldri laget denne bilen for å tekkes folk med Hästens-senger og persiske tepper.

Ikke dårligere enn roadsteren

Mazda passer på at bilen har det som trengs av utstyr i kupeen, men det viktigste er at den funker på veien. Da aller helst på en riksvei der man kan svinge seg oppover en åskam mens motorens litt spinkle hvin overdøver fuglekvitteret.

Det vet vi at roadsteren klarer, og broren med litt mer stål er ikke noe dårligere.

Testbilen har sportspakken med «bilstein-dempere» og stabilisatorstag, og den blir veldig glad om man tar den med på en fin vei med lite trafikk.

Man må være av den fleksible sorten for å komme inn og ut av bilen med æren i behold.

En bil i balanse

Selve oppsettet er ikke veldig stivt. Det betyr at den lener seg litt mot ytterhjulene i sving, noe som gir sjåføren en artig følelse. Man kjenner at man kjører bilen, og at grepet foran er veldig godt.

Den lave vekten gjør at bilen med 160 hestekrefter er livlig, og er man riktig ivrig, kommer bakvognen litt ut.

MX-5 er en bil som er i balanse. En bil som kjøres med korsryggen. Den presise styringen tar seg av svinginngangen, mens en riktig dose hestekrefter skyver bilen ut av den. Sjåføren får bra med tilbakemeldinger gjennom ratt og sete.

Den beskjedne størrelsen og en frisk, men ikke spesielt sterk motor, gir farts- og sportsfølelse fra lave hastigheter. RF-versjonen gir også mening, ettersom den er laget for folk som gjerne vil ha en snerten sportsbil, men ikke en klassisk cabriolet.

Mest moro pr. krone

Med MX-5 må man lide litt for å ha det gøy. Det er mye støy i kupeen, der det også er temmelig trangt. Litt større personer vil ha knotten i taket, og det er begrenset hvor langt bak setet kommer.

Man må være av den fleksible sorten for å komme inn og ut av bilen med æren i behold. Et eksempel på hvor underordnet selve komfortelementet er, er koppholderne. De er plassert mellom seteryggene, noe som gjør at man må ha albuleddet feil vei for å få tak i drikken.

Et bagasjerom på 127 liter oppfordrer vel heller ikke til de helt store, kontinentale turene. Men ønsker man en lekebil, skal det godt gjøres å finne en ny bil som gir mer moro pr. krone enn MX-5.

Test deg selv:

Konkurrenter

Det er ikke så mange alternativer om man ønsker noe i samme prisklasse. Tvillingbilene Subaru BRZ og Toyota GT86 byr på mye av det samme, men er coupeer og koster rundt 500.000. De rimeligste Audi TTene er litt dyrere enn MX-5 og har forhjulstrekk. Innstegsmodellen av Mercedes-Benz SLC har 156 hestekrefter og koster det samme som TT, 450.000 kroner.

Den bilen som kommer nærmest roadsterversjonen til MX-5, er Fiat 124, som i all hovedsak er en MX5 med Fiat-merker, men med en annen motorisering. Prismessig er de, ikke overraskende, temmelig like.

Pluss og minus

Pluss:

Morsom

Kult utseende

Billig sportsbil

Minus:

Trang

Lav komfort

Tekniske data

Mazda MX-5 RF 2,0 Launch Edition

Pris: 412.000

Pris testbil: 435.500

Motor: 4 syl. Bensin. 1998 ccm. 160 hk v. 6000 o/min. 200 Nm v. 4600 o/min.

Aks: 7,5 sekunder

Toppfart: 215 km/t

Forbruk: 0,66 l/mil (blandet)

Utslipp: 154 g/km CO₂. 11,8 mg/km NOx

Mål (LxBxH): 3915/1735/1236 mm

Bagasjerom: 127 liter

Egenvekt: 1065 kilo