Test av Volvo V90: Sveriges peneste bil

Med kinesisk kapital i ryggen har Volvo på kort tid rullet ut en rekke helt nye modeller. Da den gamle traveren V70 skulle erstattes, fikk den etterfølger som man med troverdighet kan si er markedets vakreste stasjonsvogn.

V90 er stor og flott, og den ser eksklusiv ut. Volvo har i mange år sagt at de er et premiummerke, men inntil de helt nye modellene begynte å komme, var det ikke nok hold i påstanden.

Min første tanke etter et kjapt blikk på V90 utenfra, er at interiøret må være av svært lav kvalitet om ikke dette er en bil som skal konkurrere med Mercedes-Benz, BMW 5-serie og dess like.

Mange menyer

Interiøret viser seg å være ytterst stilig. Volvo har tradisjonelt laget fine og funksjonelle kupeer, men nå har de lagt til enda høyere materialkvalitet og moderne design. Det som er ekstra attraktivt, er at de har skapt sitt eget uttrykk.

Litt mindre heldig er det at de også har skapt sitt eget berøringskjerm-univers. Selve utformingen er fin, men systemet har et uhorvelig antall undermenyer. Etter mange timer bak rattet i moderne Volvoer er jeg langt fra fortrolig med det. Man tar seg i å savne noen knapper for helt enkle operasjoner.

Men det tar ikke vekk følelsen av at man sitter i en veldig elegant bil. Testbilen, en T8, er den ultimate versjonen for det norske markedet. Dette er en ladbar hybrid, der utgangspunktet er en firesylindret motor på 320 hestekrefter, med en elektromotor i tillegg som gir en samlet systemeffekt på 407 hestekrefter.

Elmotoren gir en realistisk elektrisk rekkevidde på vel tre mil. Det norske avgiftssystemet digger slike drivlinjer. Skal man kjøpe en V90 T6 Inscription som kun har bensinmotoren på 320 hester, må man ut med 828.000 kroner. V90 T8 Inscription, som altså har samme motor, pluss elmotoren, koster 691.000. Vi er ikke dumme, vi sparer gjerne nær 130.000 kroner for å få 87 hestekrefter mer.

Tekniske data: Volvo V90 T8 Inscription AWD Pris: 691.000 kr. Pris testbil: 924.873 kr. Motor: 4 syl. Bensin. Turbo/kompressor. 1969 ccm. 320 hk v. 5700 o/min. 400 Nm v. 2200 o/min. Elmotor: 87 hk 240 Nm. Systemeffekt: 407 hk 640 Nm. Aks: 5 sekunder Toppfart: 250 km/t El. rekkevidde: 50 km Forbruk: 0,21 l/mil (blandet) Utslipp: 47 g/km CO₂. 7,9 mg/km NOx Bagasjerom: 560/1526 liter LxBxH: 4936/1895/1475 mm Egenvekt: 1967 kilo Tilhengervekt: 2100 kilo

Forbruk

Men forvent ikke samme sparingsnivå på drivstofforbruket. På en 70 mils tur, der de første milene ble brukt på å tømme batteriet i by og resten foregikk på landevei og motorvei, endte vi med et snittforbruk på 0,78 liter pr. mil.

Et par hundre kilo ekstra i vekt, grunnet batterier og elmotor, gjør ikke akkurat underverker når man ruller i høyere hastigheter der eldrift bare blir en parentes. Selvsagt vil forbruket bli langt triveligere om man kjører småturer med nyladet batteri, men er det noen som kjøper en V90 kun til bruk på kortreiste handleturer?

Drivverket er imponerende godt satt sammen. De to drivkildene har sømløse overganger under kjøring. Av og til merker man at elmotoren melder seg på når man starter fra stillestående, uten at det er noe dramatikk rundt det.

Bilen er ganske mykt satt opp. Man kan gå inn og justere oppsette individuelt, men velger man de vanlige kjøreprogrammene, som går fra hovedsakelig eldrift til mest mulig krefter, har bilen selv sine løsninger. På de mest sparevennlige programmene kan det bli vel gyngende, og på den mest sportslige er styringen kunstig tung.

Gjør seg i oppkjørselen

Med over 400 hestekrefter snakker vi om en seriøst sterk maskin. Null til hundre er oppgitt til heftige fem sekunder, men den føles aldri så sprek. Det er heller ikke en bil som trives videre godt under inspirert kjøring på svingete vei. Da føles den tung og lite smidig. Det er mer en bil for lange turer rett frem. Komforten er fin og setene gode. Det finnes biler i klassen som har bedre støyisolering, men man slipper å heve røsten for å bli hørt mens man kjører.

Som en temmelig stor og luksuriøs doning har bilen naturligvis også det som er å oppdrive av moderne teknologiske hjelpemidler. Den er delvis selvkjørende, det vil si at den ber deg ta i rattet etter rundt ti sekunder. Her har produsenten tydeligvis jobbet videre siden de første V90-utgavene ble introdusert for ett år siden.

Den gang var det en veldig vinglete opplevelse, mens den nå er mer stabil. Likevel er det fortsatt stressende å la bilen kjøre selv, og det virket som den ikke alltid var helt sikker på hva den drev med. Her må det føyes til at dette gjelder de aller fleste andre biler som har en slik selvkjørende funksjon. Det virker som det foreløpig er en stund til en sjåfør med puls er overflødig.

V90 T8 er en vinner i avgiftsspillet, men noe sparebøsse er det ikke. Forbruket på tur er langt fra lavt, og skal man ha en velutstyrt versjon, blir det fort mye penger ekstra. Men den gjør seg virkelig godt i oppkjørselen.

Pluss og minus

+

Stilig

Komfort

Avgiftsvinner

–

Forbruket

Berøringsskjermen