Unngå at bilferien blir et mareritt med disse seks rådene

Det er varmt og trangt. Du er sulten, sliten og tissetrengt. I baksetet roper trøtte unger. Køen står stille.

Plutselig tar tålmodigheten slutt, og det som var ment å være en hyggelig bilferie blir et mareritt.

Se ekspertenes tips til hvordan takle stresset lenger ned i saken.

Derfor hisser vi oss opp

Psykolog ved Institutt for psykologisk rådgivning, Per Sjöberg, forklarer hva som egentlig skjer med oss i pressede situasjoner:

– Hjernen stiller seg inn på å løse utfordringen, og aktiverer kroppen. Puls og blodtrykk øker, vi svetter mer, musklene spenner seg, blikket blir mer fastlåst, vi blir mer impulsive og vi får opplevelse av at ting må skje raskere. Vi opplever alt fra lett stress og irritasjon til ren aggresjon.

Han fortsetter:

– Denne responsen er trolig utviklet langt tilbake i tid gjennom evolusjon. De er dermed ikke direkte tilpasset til bilferie eller køer i trafikken. Det eneste som skjer når vi banner og hisser oss opp, er at vi skaper dårlig stemning i bilen eller farlige situasjoner i trafikken. Vi kommer jo ikke raskere frem.

Puls og blodtrykk øker, vi svetter mer, musklene spenner seg, blikket blir mer fastlåst, vi blir mer impulsive og vi får opplevelse av at ting må skje raskere.

Forventningene spiller en rolle

Psykolog i Psykologbistand, Krister Halck, påpeker at våre egne forventninger også har betydning for hvordan vi reagerer i bilen.

– Ferietid er på mange måter forventningstid. Hvis du har en forestilling om at ting skal være på en bestemt måte og det viser seg å ikke bli slik, kan det føre til stress. Folk har ulik evne til å omstille seg, og de som er fleksible kan oppleve mindre stress enn de som er rigide, sier han og legger til:

– Altfor ofte haster vi videre mot neste mål og er ikke til stede i det vi gjør her og nå. Det gjelder også når vi er på ferie. Noen er så stresset at når de først kommer frem klarer de ikke å slappe av fordi kroppen er i høygir. Husk at det er sidesporene, omveiene og forsinkelsene som beriker ditt liv.

Test deg selv:

Planlegg i forkant

De to psykologene er enige om at god planlegging er nøkkelen til en konfliktfri bilferie. De anbefaler bilister å alltid beregne ekstra tid, passe på å spise og drikke, og være uthvilt før kjøreturen.

– Men vi kan aldri gardere oss helt. Det skjer alltid uforutsette ting. Hvis du blir stresset og frustrert i trafikken så finnes det flere ting som kan roe deg ned, sier Sjöberg.

Her er deres tips:

1. Tell ned fra hundre

– Det er veldig banalt, men det gjør at du må konsentrere deg om noe annet enn bare kjøringen. Start tellingen så fort du kjenner at du begynner å bli irritabel, sier Halck.

2. Kjenn på din egen pust

– Trekk pusten dypt inn og ut et par ganger. Hold hånden på brystet og kjenn etter mens du gjør det, råder Halck.

– Å trekke noen dype pust med magen hjelper kroppen med å roe ned stressresponsen, sier Sjöberg.

3. Stopp bilen

– Stans bilen, gå ut av den og ta deg en liten spasertur rundt bilen for å roe ned, oppfordrer Halck.

4. Fokuser på noe positivt

– Du kan styre tanker og oppmerksomhet mot noe som ikke er stressende. For eksempel mot en låt på radioen eller omgivelsene, anbefaler Sjöberg.

5. Sett situasjonen i perspektiv

– Minn deg selv på at ingen kommer til å dø om du blir litt forsinket eller ikke rekker fergen. Slapp av, det går bra, sier Halck.

– Det kan hjelpe å spørre seg selv hva man blir stresset av og om dette hjelper for å løse oppgaven eller ikke. Oftest vil svaret bli at det ikke hjelper. Se da om det er mulig å ha en mer konstruktivt holdning. Erkjenn for deg selv at dere kommer frem når dere kommer frem, sier Sjöberg.

6. Gjør fleksible avtaler

– Har du avtale, kan det være lurt å gi beskjed at du blir sen. Alternativt kan du gjøre fleksible avtaler i utgangspunktet. Da er det lettere å holde seg rolig og å tillate seg å bare følge trafikken, sier Sjöberg.