Arnhild Turøys toppleilighet var for to år siden et slitent fiskemottak

– Beliggenhet midt i sentrum. Gangavstand til butikker, apotek og legekontor. Vi kan parkere bilen i kjelleren og båten ved kaien rett utenfor. Vi har «velferdsteknologi» og fjordvarme.

Arnhild Turøy ramser opp alle grunnene til at hun og mannen kan bo godt til de blir gamle.

67-åringen ser utover sundet mot broen som knyter Måløy til fastlandet i Deknepollen, Sogn og Fjordane.

Hun og ektemannen Svein har forlatt eneboligen i hjembygden hennes, Halsør, en mils vei fra den nye leiligheten. Argumentet er det samme som for mange andre i deres aldersgruppe: De ville ha noe enklere, mer lettstelt og komfortabelt.

– Vi var de første som signerte kontrakt da prosjektet ble lagt ut.

Bryggen Panorama i Måløy i Sogn og Fjordane Tidligere omtalt som Domsteinbuda. Inneholdt tidligere fiskemottak, videreforedlingsanlegg, fryseri, kontorer og hybler for fiskerikonsernet Domstein. I 1993 flyttet Domstein til nytt produksjonsanlegg på fastlandet, og Vågsøy kommune tok over eiendommen. Den lokale utbyggeren UNU sikret seg bygget på 2383 kvadratmeter i 2011 og har nå brukt 80 millioner kroner på å gjøre det om til boligkompleks.

Kontrast

For halvannet år siden var dette et slitent fiskemottak. Kontrasten til dagens luksus på toppen av Bryggen Panorama er total.

Frem til begynnelsen av 1990-tallet var det liv og røre her med videreforedling, nedfrysing, lasting og lossing av makrell, sild og pigghå.

Ikke minst var det administrasjon og hybler for sesongarbeidere i bygget som tidligere var eid av fiskerikonsernet Domstein.

Bygget var Måløys største private arbeidsplass. Nå bor 40 mennesker her.

For tidene forandret seg. Fiskemottakene trengte større plass og flyttet ut av sentrum.

Da Domstein etablerte seg på fastlandssiden på Trollebø i starten av 1990-årene, med kong Harald høytidelig til stede under åpningen, overtok Vågsøy kommune Domsteinbuda.

Siden har den ligget der som en hodepine for politikerne. Bygget har stått til nedfalls og vært en skamplett i bybildet.

Men så fikk det lokale entreprenørfirmaet UNU kjøpe eiendommen. Etter et og et halvt år med anleggsvirksomhet omtales komplekset nå som en «diamant i sentrum».

Fjernet 3200 kubikk avfall

– Vi fikk opsjon på kjøp av eiendommen for et mindre beløp. 14. juni 2015 startet vi rivingsarbeidet. Vi har fjernet 3200 kubikkmeter avfall og skåret bort cirka 200 tonn betong. Siden det var fryseri her, måtte vi fjerne flere lag med isopor og kork som var limt fast med tjære. Etter at alt var tømt, sandblåste vi hele bygget, forteller prosjektleder Kent Rune Bugjerde i UNU.

Siden huset i utgangspunktet var bygget for fiskeindustrien, er de bærende konstruksjonene kraftig overdimensjonert når det gjelder armering og betong. Ifølge Bugjerde er det i alle fall en meter med betong og isolasjon i tak, vegger og gulv mellom leilighetene. De bærende søylene er 1,20 meter i diameter.

– Vi er ikke plaget med at det er lytt her. Det er en bunkers, ler Turøy.

Leiligheten hennes er 121 kvadratmeter og har 37 kvadratmeter delvis overbygget terrasse.

Det er kostbart å bo sentralt, nytt, komfortabelt og på toppen med fjordpanorama. 5,59 millioner kroner betalte paret for leiligheten.

Fylkets dyreste bolig

I mai var bygget klart for innflytting.

– 26 av 27 er solgt. Økonomisk er vi i pluss før salget av den siste leiligheten til 4,89 millioner kroner, forteller Bugjerde.

Leilighetene er mellom 65 og 288 kvadratmeter store, og prisene varierer fra 2,5 til 14,5 millioner kroner. Den største på toppen skal være den dyreste leiligheten som er solgt i Sogn og Fjordane.

Byfornyelse

I dag er det bare ett fiskemottak igjen i Måløy sentrum.

I sjøkanten kan det komme flere boliger, som det har gjort i forbindelse med byfornyelse andre steder. Faktisk er Bryggen Panorama tilnærmet det eneste boligkomplekset i strandlinjen i Måløysundet.

På tegnebordet ligger et hotellprosjekt til 600 millioner kroner i sjøkanten. Etter planen skal dette også romme badeland, kontorer, kulturhus og leiligheter.

– Det er spenstige planer for sentrumsutvikling her nå, du skal ikke se bort fra at vi henger oss på.

– Sentralisering også i distriktene

– Ikke alle vil bo i byer som Oslo eller Stavanger. Mange vil helst ikke bo slike steder. Derfor ser vi en fortetting i småbyer og tettsteder over hele landet, sier analytiker Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret.

– Leilighetsbygg som det i Måløy, må jo være drømmen for Ola og Kari. For 20 år siden ville vi ikke trodd det om noen sa det ville være et marked for boligblokker på steder som for eksempel Nesbyen. Men nå ser vi at det er det. Vi har passert 80 prosent i urbaniseringsgrad og nærmer oss svensk nivå. De var på dette nivået allerede på 1970- og 80-tallet, sier Øye.

Han mener utviklingen ikke vil stoppe.

– I så fall blir Norge det eneste landet i verden som går tilbake til en rural utvikling. Så får man like det eller ikke. Det betyr ikke at alle skal flytte til storbyene. Mange flytter til lokale sentre. Interessen for hytter og småbruk er del av den samme utviklingen, sier Øye.

Han mener utviklingen både har et miljøperspektiv, og at den er samfunnsøkonomisk lønnsom.